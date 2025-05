El parc del Castell de Manresa celebrarà diumenge la seva desena Festa

Aquest diumenge arribarà la desena Festa del Castell, al parc del Castell de Manresa, amb activitats per a tots els gustos. La Festa començarà a 2/4 de 9 del matí amb una caminada popular.

Durant el matí, a partir de 2/4 d'11, hi haurà una mostra de danses a càrrec d'Studio Dance, Casal Dansaires i Escola Julieta Soler. En paral·lel hi hauran entrepans, coca i xocolata. A partir de les 11 del matí hi haurà una activitat astronòmica i a 3/4 de 12 del migdia començarà l'actuació-vermut amb el grup Ai Carai!

Al llarg de tot el matí hi haurà servei de bar i es portarà a terme el concurs de fotografia.

La Festa del Castell està organitzada, conjuntament, per les Associacions de Veïns de Passeig i Rodalies i Vic - Remei.