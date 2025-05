La Nova Vella Sala de Manresa acull la quarta edició de l'exposició d'artistes de Costa Rica

La Nova Vella Sala de Manresa, del carrer Na Bastardes 15-17, inaugurarà el proper dissabte a les 6 de la tarda la quarta edició de l'exposició pictòrica col·lectiva d'artistes de Costa Rica.

En aquesta ocasió hi haurà obres majoritàriament de petit format de fins a set artistes del país llatinoamericà. Aquest espai forma part d'una gira que els portarà per algunes ciutats com Porto o Montpeller, també a Navàs i Santpedor.

L'exposició es podrà visitar a Manresa del 17 al 25 de maig, cada tarda a partir de les 7 i els caps de setmana també els matins.