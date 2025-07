El Pla de Lluna del Camí Ignasià de Castellbell torna amb èxit i 150 entrades venudes

L'edició d'aquest estiu del Pla de Lluna al Camí Ignasià de Castellbell i el Vilar està generant més expectació que mai. El concert del proper dijous 10 de juliol al Pla del Mas-roig de Sant Cristòfol ja ha venut unes 150 entrades i es consolida com una de les propostes culturals destacades de l'estiu al territori.

Una vetllada musical, gastronòmica i amb vistes a Montserrat

El Pla de Lluna s'ha convertit en una cita ineludible per a la gent del territori, que troba en aquesta proposta una combinació única de música en directe, entorn natural i gastronomia local. L'escenari torna a ser el Pla del Mas-roig, amb vista directa a la muntanya de Montserrat i al cor del Geoparc de la Catalunya Central.

L'acte començarà a 2/4 de 9 del vespre i inclourà un ressopó a la barraca de vinya, en un ambient distès i envoltat de natura. A més, hi haurà un mercat d'artesans amb productes gastronòmics de proximitat.

Protagonisme per al talent jove format al territori

El concert d'aquest any tornarà a destacar el talent jove musical format al Conservatori de Manresa. La primera part anirà a càrrec dels pianistes Isaac Rovira i Arnau Hernández, mentre que la segona la protagonitzarà el Quartet Humet, format per Gal·la Torra (violí), Daniel Picon (viola), Aniol Cirera (violoncel) i Gerard Romeu (piano). Aquesta formació va guanyar la XIX edició del Concurs de Música de Cambra Higini Anglès de la Diputació de Tarragona.

Entrades disponibles en línia

Les entrades per al concert es poden adquirir a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, a un preu de 10 euros. Els infants de 0 a 5 anys hi poden accedir de manera gratuïta, tot i que cal registrar-los a la web per garantir el control de l'aforament, que és limitat.

Amb aquesta proposta, l'Ajuntament continua apostant per posar en valor l'entorn natural i paisatgístic del municipi, fent de la cultura una eina de dinamització i promoció del patrimoni local.