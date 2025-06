El veïnat del carrer Sant Andreu de Manresa torna a organitzar una revetlla popular

Aquest dilluns 23 de juny, la plaça de l'Hospital de Manresa tornarà a ser escenari d'una revetlla popular de Sant Joan organitzada pel veïnat del carrer Sant Andreu. A partir de les 7 de la tarda es començarà a muntar la festa, que culminarà amb un sopar popular a les 9 del vespre. Cada participant hi portarà menjar per compartir, i les tradicionals coques es compraran per a tothom. Per cobrir despeses, hi haurà un pot per fer aportacions econòmiques voluntàries.

Tall de trànsit a partir de les 5 de la tarda

Amb motiu de la celebració, l'Ajuntament de Manresa ha informat que es tallarà el trànsit de vehicles a diversos carrers del Centre Històric des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit. Les vies afectades són la plaça de l'Hospital, el carrer de l'Hospital i el carrer de Sant Andreu.

Els vehicles que circulin pel carrer de l'Hospital i provinguin de la plaça de Cots seran desviats pel carrer de Sant Salvador cap al carrer de Puigterrà de Dalt. Pel que fa a l'accés a l'Hospital de Sant Andreu, el centre de dia i el CAP, es mantindrà a través del carrer Remei de Dalt, però amb accés i sortida des de la plaça del Remei.