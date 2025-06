El Picapoll prendrà part en la Revetlla Infantil sense petards

Manresa viurà el proper 23 de juny una nova edició de la seva Revetlla Infantil sense petards de Sant Joan, que enguany arriba a la 26a edició amb una proposta consolidada, festiva i adaptada a tots els públics. A partir de 2/4 de 8 del vespre, la plaça Major es convertirà en l'epicentre d'una vetllada sense petards, però amb molta música, màgia i ambient familiar.

Un Sant Joan per a tothom, sense sorolls

Organitzada per l'Ajuntament de Manresa amb el suport d'Imagina't, la Revetlla Infantil manté el seu compromís amb una festa inclusiva i accessible, lliure de petards i sorolls forts, pensada especialment per a infants, persones amb sensibilitat auditiva i famílies que volen viure la revetlla en un entorn tranquil. Està prohibit llançar petards durant la celebració, reforçant així el caràcter familiar i respectuós de la proposta.

El Picapoll arriba a la revetlla

Una de les novetats d'aquest any és la primera aparició del Picapoll a la Revetlla de Sant Joan. Aquesta figura emblemàtica, que ja ha desfilat per Nadal i Carnestoltes, serà l'encarregada de donar la benvinguda a petits i grans i d'obrir la nit màgica amb alegria i proximitat.

Després de rebre als infants, el Picapoll presentarà Els Escarabats, una banda formada per vuit músics que oferiran un concert festiu en directe. El grup interpretarà cançons infantils i adaptacions en català de clàssics de The Beatles, pensades per fer cantar i ballar a tota la família.

Amb la veu convidada de Yuk d'Eufòria

La vetllada comptarà amb una actuació especial: Yuk, exconcursant del programa Eufòria de TV3, s'afegirà a la banda per posar veu a alguns dels temes del concert, aportant energia i carisma a l'espectacle.

L'actuació d'Els Escarabats no serà només musical, sinó que també inclourà jocs i propostes participatives per animar el públic i fer que la festa sigui realment interactiva i memorable per a tothom.

Foguera, Flama del Canigó i molta màgia

Com marca la tradició, la Flama del Canigó arribarà a la plaça Major a l'hora del capvespre, i quan comenci a fer-se fosc s'encendrà la foguera de Sant Joan al centre de la plaça. Aquest moment simbòlic donarà pas a la continuació de la festa, que s'allargarà amb música i ambient màgic, substituint el so dels petards per la calidesa de les llums, la música i la participació popular.

Un cartell amb segell manresà

El cartell de la 26a Revetlla Infantil de Sant Joan ha estat dissenyat pel manresà Gerard Albà Astola, que ha sabut captar l'esperit familiar i festiu d'una vetllada que ja forma part del calendari emocional de moltes famílies manresanes.

Una cita que posa l'infant al centre

Amb aquesta proposta, Manresa es referma com una ciutat que aposta per festes respectuoses, participatives i pensades per a tothom. La Revetlla Infantil de Sant Joan no només celebra el solstici d'estiu, sinó que reivindica també una manera diferent de viure les tradicions, més inclusiva i adaptada als temps actuals.