Què hi fa un helicòpter vermell sobrevolant els afores de Manresa?

Els últims dies, un helicòpter vermell amb la cua negra ha cridat l'atenció de molts veïns de Manresa en sobrevolar lentament zones de camps i boscos propers a la ciutat. Els seus canvis sobtats de rumb, pujades i baixades a poca alçada i la seva presència persistent han alimentat la curiositat -i fins i tot una certa inquietud- de qui el veia maniobrar als afores.

Però lluny de cap operació d'emergència o situació extraordinària, aquest vol té una explicació tan senzilla com rellevant: forma part de la campanya anual que Endesa desplega per inspeccionar l'estat de la xarxa elèctrica en entorns forestals. L'helicòpter porta incorporada una càmera termogràfica que permet detectar punts de sobreescalfament en les línies d'alta i mitjana tensió. Aquesta tecnologia és clau per localitzar defectes invisibles a simple vista i evitar situacions de risc, especialment durant l'estiu, quan augmenta el perill d'incendis.

Prevenció amb alta tecnologia

La inspecció termogràfica amb helicòpter és només una de les eines que la companyia utilitza dins del seu Pla de Prevenció d'Incendis 2025, que enguany compta amb una inversió de 26,5 milions d'euros -un 36% més que el 2024-. Aquesta inversió es destina a netejar la vegetació que envolta les línies elèctriques, revisar i mantenir les infraestructures i incorporar tecnologia punta per millorar la seguretat, tant del personal com del medi natural.

Endesa gestiona una xarxa de més de 100.000 km de línies elèctriques a Catalunya, més de la meitat de les quals són aèries i, per tant, travessen boscos i zones sensibles. En aquest context, la detecció precoç de sobreescalfaments o anomalies en els cables és essencial per evitar avaries i possibles incendis.

Des de l'aire i amb càmeres tèrmiques

Els equips tècnics que viatgen a bord dels helicòpters disposen de càmeres d'alta resolució i termogràfiques que permeten analitzar l'estat de cada tram de línia. Amb aquest sistema poden identificar si algun component presenta una temperatura superior a la normal, fet que pot indicar una avaria imminent. També es graven vídeos en alta definició per avaluar l'estat estructural dels suports i els aïlladors.

La tasca aèria complementa altres actuacions al territori com la poda selectiva d'arbres, el desbrossament amb màquines teledirigides i la utilització de drons o brigades especialitzades equipades amb exoesquelets per reduir la fatiga i els riscos laborals.

Una operació invisible però vital

Tot aquest desplegament es realitza de manera preventiva i gairebé invisible per a la ciutadania, però juga un paper fonamental en la protecció dels boscos. Cada estiu, el risc d'incendis augmenta a causa de les altes temperatures i la sequera acumulada, i qualsevol avaria o espurna a la xarxa elèctrica pot tenir conseqüències greus.

Així doncs, si en els propers dies tornes a veure un helicòpter vermell recorrent lentament els cels de Manresa, ja no caldrà preguntar-se què fa: està vetllant perquè aquest estiu els boscos del Bages i rodalies estiguin una mica més protegits.