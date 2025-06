La Biblioteca Universitària de Manresa organitzarà la 10a edició del Tertúlia i vi amb Maria Nicolau

La Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) organitzarà el dijous 26 de juny una nova edició del cicle Tertúlia i vi, que enguany arriba a la seva desena edició. L'esdeveniment tindrà lloc al celler Abadal d'Avinyó a partir de les 6 de la tarda i comptarà amb la participació de la cuinera i autora Maria Nicolau, que presentarà el seu llibre Cremo! en conversa amb Conxa Moncunill, coordinadora del club de lectura de la BCUM.

L'activitat inclourà el tast de dos vins del celler Abadal i finalitzarà amb un sopar especial per celebrar els deu anys d'aquesta iniciativa que any rere any reuneix un públic fidel. L'assistència és gratuïta però es va tancar diumenge.