La música electrònica i el vídeo mapping tornaran a transformar la plaça de l'Església de Santpedor

Santpedor es prepara per viure una nova edició de The Resilience in the Village, un esdeveniment on es combinaran els ritmes de la música electrònica amb un espectacle visual de gran format de vídeo mapping, aquest dissabte 10 de maig a la plaça de l'Església de Santpedor.

L'esdeveniment, que any rere any ha anat guanyant popularitat, destaca per la seva atmosfera immersiva i l'aposta per una programació de qualitat, una cita imprescindible pels amants de la música electrònica del Bages. Aquesta edició comptarà amb un cartell encapçalat per Paul Darey, DJ argentí amb residència a Eivissa i més de 25 anys d'experiència als escenaris de clubs i festivals internacionals. La seva sessió promet transportar el públic a l'ambient eivissenc, amb una selecció musical refinada i plena d'energia.

El programa musical es completa amb DJ Turtu, un habitual de Resilience conegut per la seva energia contagiosa, i DJ K-sas, un nom consolidat dins l'escena local que també ha estat present en edicions anteriors.

Un dels punts àlgids de la vetllada serà el vídeo mapping que es projectarà a la façana romànica de l'església de Santpedor. A partir de 2/4 de 10 de la nit, l'artista visual Newbot oferirà un espectacle audiovisual que transformarà aquest espai històric en una pantalla viva de llums i formes. L'espectacle s'allargarà fins passada la mitjanit i és una de les propostes més esperades, tant per la seva qualitat artística com per la singularitat d'un muntatge que només es pot veure habitualment en grans ciutats.

Amb aquesta combinació de música electrònica, projeccions d'avantguarda i un entorn patrimonial únic, The Resilience in the Village reafirma el seu compromís amb una proposta cultural innovadora, inclusiva i oberta a tothom. Santpedor tornarà a bategar al ritme de la música aquest dissabte.