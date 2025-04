La parada d'Òmnium per Sant Jordi dedicarà l'A Tota Veu! a l'Any Candel

Aquest dimecres, dia de Sant Jordi, Òmnium Bages-Moianès instal·larà parada al passeig de Pere III, de Manresa, davant del Casino, en l'espai professional destinat a llibreries, editorials i floristeries, on es podran trobar llibres relacionats amb els premis que atorga l'entitat i marxandatge. La parada obrirà de les 9 del matí a 9 del vespre.

Enguany la Diada es centra en l'activisme per la llengua, recollida en el projecte Català per a tothom que es va iniciar amb una cinquantena d'entitats a finals de febrer. Serà una jornada de recollida de signatures per reclamar al Govern de la Generalitat l'ampliació de places de cursos de català. Per altra banda, tothom que es faci soci el dia de Sant Jordi s'emportarà de regal el Premi Sant Jordi, el llibre Somiàvem una illa, de Roc Casagran.

A Tota Veu!

A la tarda, a 2/4 de 7, al costat de l'estand, es farà l'activitat A Tota Veu!, una lectura pública de poesia on interactuen parelles formades per persones que tenen llengües pròpies diferents, una de les quals és la catalana, que aquest any s'emmarca en l'Any Candel. En aquesta edició hi participaran una dotzena de persones i s'hi podran escoltar poemes en espanyol del Perú, bambara, ucraïnès, alemany, francès, entre d'altres. L'activitat és oberta a tothom. L'A Tota Veu! és un projecte d'Òmnium Bages-Moianès.