L'Espai7 del Casino inaugurarà aquest divendres la mostra «Un sol ús»

L'Espai7 del Centre Cultural el Casino de Manresa acull, des d'aquest divendres 25 d'abril, l'exposició Un sol ús, dins del programa Gènere i territori. La mostra recull el treball visual i performatiu de Roser Oduber amb les fotògrafes Irene Vendrell Oduber i Marta Fernández Codina a l'abocador de Manresa l'any 2022 i està comissariada per Raquel Medina de Vargas.

L'activisme constitueix en aquests moments l'eix central de l'obra de Roser Oduber i en aquesta ocasió, a través de les imatges recollides a l'abocador, la mostra pretén ser una invitació a la responsabilitat ambiental mitjançant l'exploració de la natura i el paisatge. I ho fa amb una denúncia, a través de la imatge, de tots aquells objectes de vida efímera i que acaben acumulant-se als dipòsits de residus.

Per fer-ho, Un sol ús pren com a paradigma els objectes efímers, símbol d'un sistema de comprar, utilitzar i llençar que contrasta amb els cicles naturals sostenibles. Amb obres austeres i evocadores, Oduber explora els múltiples significats d'aquesta problemàtica, recordant-nos que molts objectes poden ser recuperats, reutilitzats o intercanviats, i que la pitjor opció és la de malbaratar recursos valuosos.

Amb tot plegat, la mostra denuncia la crisi ambiental com a resultat d'un sistema productiu androcèntric que ha generat una profunda desconnexió entre l'ésser humà i la natura. Malgrat això, l'artista confia en la capacitat transformadora de la feminitat i en la possibilitat d'un futur on prevalgui l'harmonia amb l'entorn i on el valor de l'ésser superi l'afany d'acumulació.

Roser Oduber Muntañola (Panamà, 1957) viu a Calders des de 1983. Artista i gestora cultural, és directora del Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç i presidenta de l'Associació d'Artistes Visuals de la Catalunya Central. Ha fundat i participa activament en diverses xarxes i plataformes artístiques i culturals. Amb una trajectòria consolidada, les seves obres formen part de destacades col·leccions i ha exposat en nombrosos centres d'art. L'any 2021 va rebre el Premi Bages de Cultura pel seu activisme i la seva contribució a la promoció de les arts visuals amb perspectiva de gènere i respecte per l'entorn.

La inauguració es farà aquest divendres a les 7 de la tarda, i l'exposició, organitzada pel CACIS El Forn de la Calç, es podrà veure fins al proper 11 de maig.