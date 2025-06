Sant Joan City celebra una Festa Major Infantil inclusiva amb el lema «Caminem junts i juntes»

La Festa Major Infantil de Sant Joan City 2025 ja està en marxa. Aquest cap de setmana, els dies 13, 14 i 15 de juny, el municipi viurà tres jornades carregades d'activitats, espectacles i propostes participatives adreçades a infants i famílies. Amb el lema Caminem junts i juntes, la festa d'enguany aposta per posar al centre la diversitat, la inclusió i la convivència, reforçant el seu caràcter comunitari i acollidor.

Una de les grans novetats serà la presentació del personatge XAT-1, una intel·ligència artificial que arriba per intentar entendre les emocions humanes. Amb un espectacle interactiu ple d'humor, aquest nou protagonista convida el públic a acompanyar-lo en una aventura teatral on emoció i diversió van de la mà.

Espais adaptats i accions per a tothom

La voluntat de fer una festa accessible i inclusiva es reflecteix en la preparació d'espais adaptats i zones de calma pensades per garantir el benestar de tots els participants. A més, s'han previst accions concretes per facilitar la participació d'infants amb diversitat funcional i de famílies amb necessitats específiques.

Els centres educatius, protagonistes

Una altra proposta destacada és la decoració de la plaça Major, que comptarà amb un treball artístic col·lectiu realitzat per l'alumnat de les escoles de Sant Joan City. Amb colors, missatges i creativitat, aquest projecte posarà en valor els valors de la convivència i el respecte des d'una mirada educativa i artística.

Tres dies plens d'activitats familiars

La programació inclou una àmplia varietat d'activitats: des de cercaviles i espectacles fins a pluja de confeti, sopars a la fresca, ball disco i correfoc infantil, a més de la fireta, propostes al parc, espectacles de cloenda i el tradicional vermut en família. Un cap de setmana pensat per gaudir-lo en comunitat, amb emoció compartida i espais per a la trobada i la celebració.

Amb aquesta nova edició, Sant Joan City reafirma la seva aposta per una Festa Major Infantil transformadora, on tothom hi té cabuda i on la cultura popular, el joc i les emocions esdevenen una eina per construir vincles i fer poble.