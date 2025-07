Gemma Bisbal i Oriol Batlló revaliden lideratge d'Esquerra al Moianès

Esquerra Republicana al Moianès ha renovat la seva executiva comarcal en el marc del quart Congrés Comarcal, celebrat recentment a Collsuspina. La moianesa Gemma Bisbal i el collsuspinenc Oriol Batlló han estat reelegits com a presidenta i secretari general, respectivament, per continuar liderant el projecte republicà a la comarca durant els pròxims quatre anys.

Renovació amb continuïtat per encarar reptes futurs

La militància d'Esquerra Republicana al Moianès ha donat suport majoritari a la continuïtat de l'equip que ha liderat la formació els darrers anys. Gemma Bisbal i Oriol Batlló han estat escollits de nou per encapçalar l'executiva comarcal, en un congrés que ha servit per fixar les prioritats del partit de cara al proper cicle polític, amb especial atenció a les eleccions municipals de 2027.

En la seva intervenció, Bisbal va fer balanç del mandat anterior i va exposar les línies estratègiques per al futur, destacant la voluntat de mantenir Esquerra com a partit referent al territori. "Tenim l'objectiu que ERC segueixi sent el partit més útil per als veïns i veïnes de la comarca", va afirmar. Per fer-ho, va remarcar la importància de continuar donant suport a les regidories republicanes i de reforçar l'oposició allà on no tenen responsabilitats de govern.

Nova executiva amb representació territorial i de gènere

L'equip renovat incorpora també noves cares i referents municipals de diversos punts del Moianès. La secretaria d'Organització estarà a càrrec de Marta Carrillo, de Castellterçol, mentre que Sílvia Mur, de Moià, gestionarà Finances. La comunicació del partit recaurà en Òscar Marquina, de Monistrol de Calders, i l'àmbit de Feminismes i Ciutadania serà responsabilitat de Laia Bonells, també de Moià.

A banda de la renovació de l'executiva, el congrés va escollir Òscar Marquina com a nou representant del Moianès al Consell Nacional d'ERC, l'òrgan màxim de decisió del partit entre congressos nacionals.

Compromís amb el territori

Amb aquesta nova etapa, Esquerra Republicana al Moianès es marca l'objectiu de continuar arrelant el projecte republicà a tots els municipis de la comarca, enfortint el treball local i impulsant polítiques d'esquerres i sobiranistes. La reelecció de Bisbal i Batlló suposa un aval a la feina feta i un compromís amb la consolidació de la força política d'ERC al territori.