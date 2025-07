La marca d'alimentació Vegetalia, amb seu a Castellcir, es troba en procés de recuperació després de l'incendi que va afectar una de les seves naus aquest dilluns. Segons ha informat l'empresa matriu Midsonia Iberia a través d'un comunicat, la instal·lació sinistrada -on hi havia tant les oficines com un obrador- ha patit "danys de consideració" i ha obligat a interrompre l'activitat en aquest espai de manera temporal.

L'empresa agraeix la resposta del personal i el suport veïnal

Després del sinistre, Midsonia Iberia assegura que està treballant per "reactivar la producció el més aviat possible" i ha volgut agrair la "ràpida i eficaç" actuació del seu personal, que va permetre evacuar les instal·lacions "de forma ordenada i sense ferits". L'empresa també ha fet arribar el seu agraïment a l'Ajuntament de Castellcir i als veïns per la col·laboració durant l'emergència.

A hores d'ara, els Bombers no donen encara el foc per extingit, però cap dotació continua treballant-hi, i es manté la vigilància per precaució.

Un incendi va calar dilluns a primera hora i va col·lapsar l'estructura de la nau

El foc es va declarar poc després de les 7 del matí de dilluns i va afectar una nau industrial de tres plantes situada al terme municipal de Castellcir, al Moianès. Els Bombers hi van desplegar fins a tretze dotacions per combatre les flames, que van provocar l'ensorrament de la teulada. Els 50 treballadors presents en aquell moment van ser evacuats a temps i no es van registrar ferits.

L'incendi va generar una gran columna de fum i, com a mesura preventiva, es va demanar el confinament temporal de la població propera. La recomanació de tancar portes i finestres es va mantenir durant menys d'una hora. L'entorn forestal de la nau va obligar els Bombers a actuar des de l'exterior per evitar que el foc s'estengués al bosc.