Joan Vila: «No sabem el mal que ens estem fent quan critiquem Manresa per qualsevol cosa»

L'ara ja partit polític d'àmbit municipal, Impuslem Comarques Centrals, s'ha presentat aquest divendres en societat a l'auditori de la Plana de l'Om. L'acte ha reunit una setantena llarga de persones de la societat civil, així com també membres dels altres partits de govern al consistori manresà. En paraules de Joan Vila, que aparegui per primer cop un partit degudament format i inscrit al nostre territori, i en particular a Manresa, demostra que "la nostra societat civil és viva, activa i batega".

Sota el títol Repensem Manresa, encarem el futur, el regidor i flamant president del partit, Joan Vila, ha adoptat un discurs de govern i ha reivindicat l'orgull de ser de la Catalunya Central i manresà, i ha explicat la ciutat que ha disenyat amb el seu equip. En aquest sentit, Joan Vila ha fet una crida a sentir-se orgullós de ser manresà i ha emplaçat la ciutadania a tenir un discurs "més constructiu" respecte de la ciutat. "Ara que volto com a regidor de Turisme, no sabem el mal que ens estem fent quan critiquem Manresa per qualsevol cosa", ha reflexionat tot assumint que ell, personalment, "ho havia fet en el passat i m'arrepenteixo d'alguna cosa que vaig dir", ha reconegut.

Vila ha repassat breument els últims anys, assegurant que "a casa nostra, hem tingut governs més o menys brillants en termes de gestió però, lamentablement, penso que ens ha faltat un lideratge fort amb una visió de ciutat clara, consistent i de futur". A continuació ha remarcat la importancia d'exportar models d'èxit que ja existeixen, on ha sentenciat "La ciutat que he somniat és una ciutat capital, central i líder. Emmirallem-nos en altres ciutats, fem de Manresa la Basilea catalana pel que fa a la gestió del coneixement i l'especialització, fem de Manresa l'Oñati catalana, pel que fa el sentiment de pertinença, l'amor per la cultura i la llengua i la vetlla de l'entorn fent-lo compatible amb el progrés o fem de Manresa la Chambery catalana, tot un model en la gestió de l'administració local, la mobilitat i la reordenació territorial".

A partir d'aquí, el discurs s'ha centrat en divulgar els quatre eixos principals de la seva visió de ciutat: Capital del coneixement i del talent, Capital econòmica i social, Capital cultural i de l'esport i Capital de la qualitat de vida. En aquest punt, Vila ha remarcat que "només hi ha una formula perquè els manresans ens sentim bé i còmodes a la ciutat. Necessitem una ciutat bella, una ciutat neta, una ciutat cívica i segura, una ciutat verda i una ciutat participativa". El parlament ha conclòs amb Joan Vila assegurant que tot el que fa el grup municipal, i el que per extensió farà el partit, és "per deixar als seus fills una ciutat millor on poder-se desenvolupar personal i professionalment".

L'importancia del municipalisme a la Catalunya Central

En la presentació hi ha participat Judit Vinyes, regidora de Berga i presidenta del grup municipal Berga Grup Independent, que ha posat en valor "la importancia del municipalisme pel progrés dels nostres pobles i ciutats". També ha volgut recalcar la rellevancia que té pel territori teixir aliançes entre els diferents grups independents com a eina de cohesió del territori i per tenir un altaveu comú alhora de consturir sinergies amb les administracions supramunicipals o bé reivindicar necessitats del territori.

Obra de govern

El regidor Jesús Alonso ha pres la paraula per mostrar l'obra de govern i els resultats assolits en els vuit mesos des que van entrar al govern del consistori, tot i que ha assegurat que la feina feta, i la que ha de venir, donarà més fruits amb el pas del temps. Alonso, que és regidor d'Habitatge, Centre Històric i Llicències i Activitats, s'ha centrat en explicar les polítiques que s'estan duent a terme per revertir la situació al Centre Històric. Alonso ha volgut remarcar l'esforç que s'esta fent sobre el parc edificat de la ciutat i les accions decidides per fomentar la desocupació.

L'acte ha clos amb la presentació de l'executiva del partit Impulsem Comarques Centrals, que estarà formada per dotze membres, així com una síndicatura per a la defensa de l'associat.

A l'acte no hi ha pogut participar el director de cinema David Victori, que s'ha excusat alegant motius personals.