La presència de Felip VI a Montserrat «ofèn a la memòria republicana i antifeixista»

L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, ha carregat durament contra la visita dels reis d'Espanya a l'abadia de Montserrat, que ha qualificat de "vergonya". Segons Asens, "un símbol de resistència cultural i democràtica contra la dictadura no pot ser utilitzat per blanquejar una institució que va ser designada com a successora del dictador". També ha afirmat que aquesta presència "ofèn la memòria republicana i antifeixista de Catalunya", i ha expressat el seu suport a les mobilitzacions ciutadanes de rebuig.

D'altra banda, Asens s'ha referit a l'inici del debat sobre la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. Ha dit que espera que l'òrgan "apliqui el Dret, que és el que no ha fet fins ara el Tribunal Suprem", i s'ha mostrat convençut que el Constitucional "posarà les coses al seu lloc i avalarà la llei d'amnistia".