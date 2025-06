Tensió i protestes a Montserrat per la visita de Felip VI

La visita del rei espanyol Felip VI a l'abadia de Montserrat aquest dilluns ha estat rebuda amb fortes protestes de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i moments de tensió entre manifestants i els Mossos d'Esquadra, segons informa Pep Martí i Vallverdú per a Nació. La BRIMO ha impedit que un grup de persones accedís a la plaça de l'abadia, fet que ha generat empentes i crits com "Montserrat serà sempre nostra" o "Monarquia, guillotina". L'ANC denuncia que s'han produït detencions de manifestants pacífics, en una jornada marcada per la indignació contra el desplegament policial i el simbolisme de la presència del monarca al santuari.

El president de l'ANC, Lluís Llach, ha acusat Felip VI de ser l'"hereu directe del franquisme" i ha defensat el dret a protestar contra la seva visita, que considera una "provocació". Llach ha criticat durament l'actitud de l'abat de Montserrat per acollir el monarca i ha fet una crida a impedir que el rei es passegi "amb normalitat" per un espai que considera "emblemàtic de la nació catalana". Segons l'ANC, el rei representa un sistema polític basat en la catalanofòbia i la corrupció, i la seva presència a Montserrat és una mostra més d'aquesta continuïtat amb el règim del 78.