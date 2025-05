L'Ajuntament de Cardona adquireix dos edificis al centre històric per fer-hi habitatge

L'Ajuntament de Cardona ha adquirit aquesta setmana dos edificis al carrer Sant Miquel (núm. 1 i 3), cantonada amb els carrers Doctor Merli i del Teatre. Aquests dos blocs en ple centre històric permetran variar els usos: la creació de la futura Casa dels Gegants -la inauguració de la qual està prevista pel mes de juliol- i la construcció d'habitatges municipals destinats al lloguer assequible.

Amb una superfície total de 1.406 metres quadrats, la finca s'ha comprat per rehabilitar-la i fer-hi vuit nous pisos. L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, apunta que "l'habitatge és una prioritat pel govern municipal” i que “necessitem rehabilitar edificis al centre històric per revitalitzar-lo i que la gent hi pugui viure". En aquest sentit, Estruch assenyala que "ens cal sumar esforços" i és per això que han posat a disposició de la Generalitat de Catalunya l'edifici per rehabilitar-lo i construir nou habitatge.