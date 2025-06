Moià porta a ple la cessió dels terrenys per a la planta de biogàs en plena oposició veïnal

L'Ajuntament de Moià celebrarà aquest dimecres un ple extraordinari clau per al futur del projecte de planta de biogàs que es vol construir al polígon del Prat. El consistori té previst aprovar la cessió anticipada dels terrenys on s'ha de construir la infraestructura, un pas que considera "imprescindible" per no perdre una subvenció de 3,3 milions d'euros provinents dels fons europeus Next Generation. Mentre que el govern local defensa la legalitat i la idoneïtat del projecte, entitats ecologistes i veïns critiquen que s'impulsi sense esperar la consulta popular acordada per ple.

Cessió de terrenys i modificació del planejament

L'alcalde Dionís Guiteras, que governa amb majoria absoluta, ha defensat que la cessió dels terrenys -cedits per l'empresa de l'escorxador de forma gratuïta i sense condicions, segons afirma- és un requisit legal perquè el consistori n'esdevingui titular i pugui continuar la tramitació de la planta de biogàs. Al mateix ple també s'hi portarà l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació (PGO) per tal d'ampliar el polígon industrial del Prat, on es preveu ubicar la planta.

Guiteras assegura que l'objectiu d'aquesta modificació és regularitzar un polígon amb mancances legals que afecta més de 500 treballadors. "Si no legalitzem l'activitat, haurà de tancar, i això generaria responsabilitats patrimonials per a l'Ajuntament", ha advertit.

Un projecte que genera tensió social

La iniciativa ha topat des del seu inici amb una oposició frontal per part de veïns i col·lectius ecologistes, agrupats en la Plataforma Moianès pel Decreixement. Aquest dimecres han convocat una concentració abans del ple per demanar que no s'aprovin els punts vinculats a la planta de biogàs ni a l'ampliació del polígon sense abans haver fet la consulta ciutadana compromesa.

Des d'aquest col·lectiu s'alerta que, tot i la promesa de consulta, el procés s'ha alentit deliberadament. Pilar Clapers, portaveu de l'entitat ecologista El Fanal, denuncia que el consistori ha posat "pals a les rodes" per retardar al màxim la convocatòria, i calcula que no es podrà fer fins a finals del 2025, quan "potser ja estarà tot aprovat".

Una consulta amb límits i sense data

L'origen de la consulta rau en un decret d'alcaldia que inicialment va rebutjar la petició d'un referèndum veïnal. Després que la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries de la Generalitat resolgués favorablement el recurs dels ecologistes, l'Ajuntament ha acceptat tirar-la endavant, tot i que l'alcalde considera que té "mancances" legals i operatives.

Entre les limitacions, destaca que només podran votar els residents de la zona afectada pel projecte i no el conjunt de la població major de 16 anys, a causa de la modificació legal imposada pel Tribunal Constitucional. A més, Guiteras recorda que l'urbanisme és una competència de la Generalitat, no del consistori, i que el projecte ja compta amb l'aval del govern català pel seu interès públic, atesa la naturalesa de la planta de biogàs com a equipament energètic d'ús municipal.

Una planta amb impacte i promeses de sostenibilitat

La futura planta de biogàs funcionarà amb purins, fracció orgànica, restes vegetals, residus agroalimentaris i fangs de depuradora. El projecte contempla que la seva energia es destini al subministrament local i s'integra dins d'una proposta més àmplia de transformació del polígon industrial, que inclou noves naus per a usos diversos com l'assecatge de pernils o recerca agroalimentària.

L'equip de govern defensa que el projecte permetrà avançar cap a la transició energètica i que compta amb les autoritzacions pertinents, però els opositors consideren que els canvis s'estan aprovant de forma precipitada i sense tenir en compte el rebuig social que ha generat.

Aquest dimecres, ple i protesta coincidiran en un nou capítol d'un debat que promet continuar viu al Moianès.