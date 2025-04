Una vintena d'insubmisos del Bages es retroben per celebrar els 25 anys de la fi de la mili

Una vintena d'objectors insubmisos del Bages, antics membres de l'Assemblea Antimilitarista del Bages (AAB), s'han retrobat aquest dissabte a l'Ateneu Popular la Falç d'Artés per celebrar els 25 anys de l'abolició del servei militar obligatori, que era el principal objectiu de la lluita antimilitarista que, col·lectivament amb milers de joves objectors d'arreu de l'Estat, van dur a terme en les darreres dues dècades del segle passat.

Durant la trobada van manifestar la seva preocupació i malestar per "l'escalada de violència alarmant que es viu en l'actualitat: el genocidi a Gaza, la guerra a Ucraïna, la guerra civil al Sudan, el conflicte a la República Democràtica del Congo, i més de trenta altres conflictes armats al Sud Global", unes guerres "clarament alimentades per una atroç conjuntura internacional motivada per l'augment de les polítiques feixistes, amb uns estats abocats a una creixent i temerària cursa militarista de rearmament i a l'increment de les despeses militars, destinades, únicament, a perpetuar els cicles de destrucció, patiment i injustícia i a inflar els vergonyosos guanys de la influent indústria armamentística".

Finalment, els insumissos s'han volgut refermar en els mateixos valors que un dia van dur-los "a plantar cara a l'Estat" posant en risc la seva llibertat: "la militarització no porta ni pau ni seguretat, la militarització només suposa més austeritat i retallades als serveis públics essencials i més devastació en el món més devastat. La militarització no serà mai la solució sinó part del problema".