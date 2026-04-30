Alumnes del PFI visiten l'Ajuntament de Sant Fruitós per treballar l'emancipació

Els alumnes del Programa de Formació i Inserció (PFI) de serveis de restauració i cuina de l'Institut Gerbert d'Aurillac han visitat aquest dimarts l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en el marc d'un projecte educatiu centrat en l'emancipació juvenil. La jornada els ha permès conèixer de prop el funcionament de l'administració local i els recursos disponibles per facilitar el seu futur accés a la vida adulta.
Coneixement pràctic de l'administració local
Durant la visita, els estudiants han estat rebuts per l'alcalde, Joan Carles Batanés, que els ha explicat el paper que juga l'Ajuntament en la vida quotidiana de la ciutadania. A continuació, de la mà de tècnics municipals, han pogut aprofundir en aspectes pràctics vinculats a l'emancipació, com ara els tràmits d'empadronament, els serveis municipals disponibles o les ajudes econòmiques adreçades a joves.
També han rebut informació sobre assessorament en habitatge juvenil i han visitat l'àrea d'ocupació, on s'ofereixen oportunitats laborals i formacions gratuïtes. Aquesta aproximació directa ha permès als alumnes conèixer recursos útils per al seu futur personal i professional.
Contacte amb el teixit social del municipi
La visita ha inclòs també una parada a l'Esplai de la gent gran, amb l'objectiu d'explorar possibles col·laboracions, com ara l'organització de tallers per a persones grans. A més, els estudiants s'han interessat per establir vincles amb entitats del municipi, ampliant així la seva experiència més enllà de l'àmbit estrictament institucional.