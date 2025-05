AparcaManresa, la nova aplicació mòbil per facilitar i digitalitzar l'estacionament urbà de la ciutat

Aquest dimecres s'ha presentat oficialment a l'Ajuntament de Manresa l'aplicació AparcaManresa, una nova eina digital que permet gestionar de forma àgil, senzilla i gratuïta l'estacionament a la zona blava i taronja de la ciutat, i que estarà disponible a partir del 26 de maig. L'acte ha comptat amb la participació de Carles Garcia, regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, i Mateu Baylina, gerent de Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (Forum SA).

L'aplicació, que es podrà descarregar des de Google Play i Apple Store, permet als usuaris localitzar la seva zona d'estacionament, escollir la durada, pagar amb el mòbil i ampliar el tiquet o finalitzar-lo abans d'hora, amb la possibilitat de recuperar l'import no utilitzat. També ofereix la gestió integral del perfil, els vehicles, les multes i els mètodes de pagament.

Durant la presentació, el regidor Carles Garcia ha explicat que, fins ara, hi havia una única plataforma que operava a la ciutat (ElParking). Aquesta empresa, cobrava unes comissions, que eren assumides per l'Ajuntament per tal que no recaiguessin en l'usuari. En aplicació de la Llei de Competència, però, actualment qualsevol plataforma pot entrar en aquest mercat i, davant d'això, "s'ha optat per fer una app pròpia i gratuïta, que no tingui un cost afegit ni per a l'usuari ni per a l'Ajuntament", que deixarà de pagar les comissions a ElParking i tampoc farà front a les comissions de cap altra plataforma. L'estalvi anual per a les arques municipals serà de 90.000 euros a l'any, "uns diners que ara es podran dedicar a polítiques de mobilitat".

D'aquesta manera, doncs, a partir de l'1 de juliol, AparcaManresa serà l'única aplicació que permetrà gestionar l'estacionament sense comissions. Les plataformes externes que fins ara oferien aquest servei, com ElParking, aplicaran càrrecs addicionals per operació, que haurà d'assumir l'usuari. Per aquest motiu, es recomana a les persones usuàries que actualment utilitzen aquestes aplicacions que facin el canvi a AparcaManresa abans del 30 de juny per tal d'evitar costos innecessaris. L'Ajuntament de Manresa obligarà a totes les plataformes a informar quina part del preu que paga l'usuari correspon al pagament de la zona blava o taronja i quina part correspon al recàrrec que aplica cada empresa.

Una aposta per millorar la mobilitat

El regidor Garcia ha assegurat que la nova app "és una aposta per millorar el servei a la ciutadania i per adaptar-nos a una mobilitat més moderna i digital. Volem fer més fàcil el dia a dia de les persones que es mouen per la ciutat".

Al seu torn, Mateu Baylina ha remarcat que "l'app neix amb la voluntat de posar la tecnologia al servei de l'usuari, oferint una gestió més eficient, ràpida i sense sobrecostos per aparcar a Manresa". També ha subratllat que es tracta d'una aplicació "dissenyada exclusivament per a Manresa" i que aquest fet permetrà a l'Ajuntament tenir un major control i coneixement de les dades a través de la geolocalització, amb la qual cosa es podran dissenyar de manera més eficient les futures polítiques de mobilitat.

Així mateix, ha fet una crida a la ciutadania a fer el canvi, i ha explicat també que s'estan vinilant tots els parquímetres amb publicitat de la nova app i que s'ha preparat una campanya de difusió amb l'objectiu d'arribar a tota la ciutadania.