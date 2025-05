Aquests són els noms més comuns al Bages i al Moianès, i no coincideixen amb els de tot Catalunya

El Bages i el Moianès tenen les seves particularitats pel que fa als noms d'home i de dona més comuns entre l'ample de la seva població.- Unes particularitats que, a més, no coincideixen gairebé gens amb els noms més freqüents al conjunt del país, segons les dades que ha publicat aquest dimecres l'Idescat. Aquesta és una disparitat que, en canvi, no trobem amb els cognoms que més gent té. Parlem dels noms i cognoms més comuns en totes les franges d'edat, no només dels noms i cognoms dels nadons.

De fet, els tres primers cognoms són els mateixos al Bages, al Moianès i al conjunt de Catalunya: Garcia -amb o sense accent-, Martínez i López. A Catalunya, cap dels vint-i-cinc primers cognoms no és d'origen català. Catorze d'aquests vint-i-cinc, o nou dels primers deu cognoms més comuns, acaben amb el sufix -ez. Al Bages, entre els vint-i-cinc primers cognoms, sí que n'hi ha de catalans: Vila (posició 16), Soler (19), Sala (24) i Prat (25). Al Moianès n'hi ha més: Vila és a la sisena posició, i també hi ha Sala (9), Soler (11), Ferrer (13), Mas (15), Font (16), Serra (17), Rovira (19), Roca (20), Puig (21), Prat (22) i Riera (25). Al Moianès, a més, el cognom Singh, d'origen anglès, però molt freqüent al nord de França, està en la 23a posició, i és l'únic estranger que apareix en aquestes tres llistes.

Amb els noms, les tendències són diferents al conjunt de Catalunya o en comarques de l'interior com el Bages o el Moianès. Mentre que en general el nom més comú d'home és Antonio -amb les seves variacions- i el de dona, Maria, el Bages i el Moianès comparteixen noms més freqüents tant en homes com amb dones: Jordi i Montserrat. En tots tres casos, a més, es nota un canvi significatiu de nom respecte de la franja d'edat de la població: els joseps, joans i francescs, o les carmes, dolors o roses -en català o en castellà- s'afegeixen als antonis i maries com a noms més comuns entre la població nascuda abans dels cinquanta de la passada dècada, mentre que en els catalans nascuts després del 2000 desapareixen totalment -excepte Maria- i són substituïts per marcs, àlexs i paus i per paules, carles o laies.

El Bages, els noms més comuns que acompanyen a Jordi i Montserrat ja són Josep, Maria i Antonio; mentre que al Moianès estan acompanyats, també per Josep i Maria, però Joan substitueix Antonio.