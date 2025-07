Creu Roja Bages atén més de 6.000 persones el 2024 i constata la persistència de la vulnerabilitat

La Creu Roja al Bages ha arribat a un total de 6.140 persones durant el 2024 a través dels seus diversos projectes socials i humanitaris. Amb presència en 28 municipis i desplegament en cinc punts d'atenció, l'entitat ha reforçat la seva acció en àmbits com la inclusió social, la salut, l'ocupació i el suport a la infància, així com l'assistència a persones grans i en situacions d'emergència.

Més de 2.400 persones reben suport per cobrir necessitats bàsiques

Un dels àmbits d'actuació amb més impacte ha estat el de la inclusió social. Durant el 2024, un total de 2.491 persones han rebut ajuts per a necessitats bàsiques, fet que posa de manifest la persistència de situacions de vulnerabilitat arreu de la comarca.

Infància i jovent: més de 1.200 atencions

La Creu Roja ha desplegat també projectes específics per a infants i joves, atenent 1.253 persones a través d'iniciatives com Ludoteca Ludugurus, Temps x Viure, Casal-Ot, Joves del Nucli Antic i Via Fora, així com campanyes consolidades com Retorn a l'Escola i la Campanya de Joguines. L'objectiu és oferir atenció continuada a la infància en situació de vulnerabilitat.

Accions en salut i emergències

En l'àmbit de la salut, 1.276 persones han participat en tallers i accions com la tramitació de targetes sanitàries, entrega de medicaments o assessoraments alimentaris i emocionals.

Pel que fa a socors i emergències, la Creu Roja ha intervingut amb 303 persones ateses en serveis preventius i situacions d'urgència.

Suport a persones grans i en situació de violència

L'atenció a 412 persones grans s'ha realitzat a través de serveis de teleassistència, banc d'ajudes tècniques i tallers de memòria, promovent l'autonomia i el benestar.

A més, 272 dones en situació de violència o dificultat social han estat acompanyades en projectes específics i espais de recuperació emocional.

Formació i ocupació

En el marc de l'àmbit laboral, 77 persones han participat en accions per a la millora de l'ocupabilitat, orientació i formació. Al llarg de l'any s'han organitzat 23 cursos amb 382 alumnes i s'han impulsat 23 accions de comunicació i sensibilització.

Voluntariat i recursos: la base de l'acció

Per fer possible tota aquesta tasca, la Creu Roja al Bages ha comptat amb:

388 persones voluntàries (el 64% dones i el 36% homes)

20 professionals tècnics

6.568 socis i sòcies, i 135 empreses col·laboradores

El pressupost gestionat ha estat de 1.460.644 euros, provinents del suport ciutadà, institucional i empresarial.