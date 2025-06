Joviat i Càritas Manresa s'alien per afavorir la inclusió social a través de la formació

La Fundació Joviat i Càritas Manresa han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de millorar les oportunitats educatives i laborals de persones en risc d'exclusió social a través de la formació professional i l'acció comunitària. La iniciativa, que uneix l'expertesa formativa de Joviat amb l'arrelament social de Càritas, aposta per un model d'inclusió actiu i transformador.

L'acord s'ha formalitzat aquest dijous al centre Joviat Culinary de Manresa amb la presència de Marta Ballber, directora de Responsabilitat Social Corporativa de la Fundació Joviat; Joan Grau, director de Càritas Manresa; Mònica Vergés, coordinadora del Bages Nord de Càritas, i Marc Vilaseca, coordinador de la Formació Subvencionada a Joviat.

Places gratuïtes, sensibilització i cuina solidària

El conveni estableix diverses accions concretes per avançar cap a una societat més justa i cohesionada. Entre les mesures més destacades hi ha la concessió de places gratuïtes a cicles formatius de grau mitjà o superior per a persones ateses per Càritas. Aquesta acció vol facilitar l'accés a estudis reglats a persones amb dificultats econòmiques o socials, afavorint així el seu desenvolupament personal i professional.

A més, els alumnes de Joviat participaran en projectes vinculats a reptes reals que afecten persones del territori, promovent una formació connectada amb l'entorn i compromesa amb la realitat social. El conveni també inclou la col·laboració de l'alumnat en campanyes de sensibilització impulsades per Càritas, amb l'objectiu de fomentar el coneixement i la implicació dels joves en les problemàtiques socials.

Una altra de les iniciatives previstes és l'organització conjunta d'un Dinar Solidari, que serà preparat pels alumnes del cicle de cuina. L'acte, a banda de recaptar fons per a Càritas, vol servir per donar visibilitat a la seva tasca i a les històries personals que hi ha darrere dels projectes de l'entitat.

Compromís compartit amb la justícia social

Des de la Fundació Joviat i Càritas Manresa han volgut remarcar que aquesta col·laboració "reflecteix un compromís compartit amb la justícia social, la formació de qualitat i el desenvolupament de les persones més vulnerables del territori".

Amb aquest conveni, totes dues entitats reforcen el seu vincle amb la comunitat i aposten per un model de societat més inclusiva, amb una visió transformadora que implica joves, educadors, entitats i ciutadania en la lluita contra les desigualtats.

La suma d'esforços entre el món educatiu i l'acció social es consolida així com una eina clau per construir itineraris vitals que vagin més enllà de l'aula i que impactin positivament en el conjunt del territori.