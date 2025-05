Can Ladis i el xef Ivan Margalef, reconeguts en els 18ns Premis de la Joviat

L'Escola d'Hoteleria Joviat ha celebrat aquest dijous la 18a edició dels seus Premis, un esdeveniment anual que des de l'any 2006 posa en valor la trajectòria i el compromís de professionals i establiments destacats del món gastronòmic. La cerimònia s'ha fet coincidint amb l'acte de graduació dels alumnes de la promoció d'enguany. Han estat reconeguts la marisqueria Can Ladis, el xef Ivan Margalef i Casa Gay.

Amb un to proper i emotiu, la gala ha servit per reconèixer no només l'excel·lència culinària, sinó també la vinculació entre formació, territori i cultura gastronòmica. En aquesta edició, Sant Fruitós de Bages ha estat protagonista amb dos dels tres premis principals.

Can Ladis, reconeixement a una trajectòria familiar

El premi a la trajectòria empresarial ha estat per la marisqueria Can Ladis, un establiment familiar de Sant Fruitós que va obrir portes el 1988 i que es remunta a una nissaga de peixaters del municipi. El guardó ha estat recollit per Beatriu Velasco, cuinera, propietària del restaurant i exalumna de Joviat.

El jurat ha valorat la continuïtat del projecte, l'aposta per la qualitat del producte fresc i el compromís amb l'ofici, destacant Can Ladis com un exemple de constància i arrelament.

Ivan Margalef, una trajectòria amb segell internacional

El premi a la trajectòria professional ha estat per Ivan Margalef, xef del restaurant L'Ó, ubicat a Món Sant Benet. També format a la Joviat, Margalef ha desenvolupat una carrera de gran projecció internacional que l'ha portat per cuines com el Soho Brindisa de Londres, el Caviar&Bull de Budapest o l'Aligué de Manresa.

Amb una cuina contemporània arrelada al territori, Margalef lidera un dels restaurants de referència del Bages, amb reconeixements destacats en l'àmbit de l'alta gastronomia.

Casa Gay, millor empresa col·laboradora

El tercer guardó de la jornada ha estat per Casa Gay, distingida com a millor empresa col·laboradora. El premi reconeix la seva implicació en la formació de l'alumnat, l'acollida de pràctiques i la complicitat constant amb l'Escola d'Hoteleria.

Graduació de la 34a promoció i orgull Joviat

L'acte ha coincidit amb la festa de graduació de la 34a promoció del Grau Mitjà de Cuina i Serveis, la 29a de Pastisseria i la 12a del Grau Superior de Direcció de Cuina. Amb una sala plena d'alumnes, famílies i professors, la gala ha estat una mostra d'orgull compartit i de reconeixement a la tasca formativa de l'escola, que des de fa dècades és un pol d'excel·lència a la Catalunya Central.