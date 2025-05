Dues alumnes de la Joviat brillen als Premis Gastronòmics Josep Lladonosa

Dues alumnes de l'Escola Joviat han ocupat posicions de podi a la gran final dels prestigiosos Premis Gastronòmics Josep Lladonosa, celebrada el passat dimecres al Palau de Pedralbes de Barcelona. Martina Pérez, alumna de 1r de Grau Superior de Direcció de Cuina, s'ha proclamat guanyadora absoluta en la categoria de Sala, mentre que Txell Espelt, estudiant de 2n de Grau Mitjà de Cuina i Serveis, ha assolit una destacada tercera posició en el seu debut.

Aquest reconeixement arriba en un final de curs especialment intens per a Pérez, que acumula un currículum de premis impressionant. A principis de maig va ser la tercera classificada als CatSkills de Servei en Restaurant a Girona. A més, en l'edició anterior dels Premis Lladonosa va quedar subcampiona de Sala i va guanyar el premi especial de Cocteleria, i també va formar part de l'equip guanyador del XVII Concurs de Joves Cuiners i Cambrers de Catalunya del 2024. La seva feina ha estat reconeguda per diversos jurats de primer nivell, destacant la seva tècnica, elegància i capacitat de comunicació.

Els Premis Lladonosa, un dels certàmens gastronòmics més rellevants de Catalunya, busquen reconèixer el talent jove de les escoles d'hoteleria i turisme del país amb l'objectiu de posar en valor la cuina, els productors de proximitat i la professionalització del sector. El concurs rep el suport de xefs de prestigi i empreses del sector, i ha estat distingit per la Generalitat com un esdeveniment clau dins el marc de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025.