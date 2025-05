La Joviat es consolida com la millor escola d'Hoteleria de Catalunya

L'escola Joviat de Manresa ha tornat a fer història en el món de la formació en hostaleria proclamant-se -per novena vegada i per segon any consecutiu- guanyadora absoluta del XVIII Concurs de Joves Cuiners/es i Cambrers/es de Catalunya, el certamen que distingeix la millor escola d'hoteleria del país.

Com a guanyadora de l'edició anterior, Joviat Culinary ha exercit enguany d'amfitriona, acollint a les seves instal·lacions una jornada plena de talent, passió i compromís, amb la participació de nou centres formatius d'arreu de Catalunya. L'espai, viu i dinàmic, s'ha convertit en l'escenari on el jovent ha demostrat les seves habilitats en cuina i sala, en una competició que ha combinat esforç, creativitat i arrelament al territori.

L'equip guanyador, format per Noelia Fernàndez i Arnau Pàmies a la cuina, i Pere Fernández i Josep López a la sala, ha reinterpretat dues receptes tradicionals catalanes -el costelló de porc amb naps i una crumble de peres- acompanyades d'una proposta innovadora de maridatge: un còctel inspirat en el Moscow Mule, servit amb les postres, i el vi Sent, elaborat per l'alumnat amb raïm de la vinya que l'Escola té a l'Oller del Mas.

Després d'una jornada intensa, el primer premi es quedava a casa. La Joviat tornava a guanyar. El reconeixement inclou un menú al restaurant L'Ó de Món Sant Benet i una visita al museu elBulli1846 de Cala Montjoi. En segona i tercera posició van quedar, respectivament, l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils i l'Institut Martí Dot de Sant Feliu de Llobregat.

El concurs, organitzat pel Departament d'Educació i la revista Cuina, va comptar amb un jurat d'alt nivell format per setze professionals del sector gastronòmic, el president del qual era Benvingut Aligué. Entre els seus membres hi havia els xefs Joseba Cruz, de Le Clandestin, i Àlex Portales, xef de Bages964, tots dos exalumnes de Joviat.

L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de diverses autoritats, com Ricard Coma, director general de la Formació Professional de la Generalitat; Saray Gómez, directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central; Míriam Castillo, cap de Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals; Judith Càlix, directora de Cuina; Anna Casanova, cuinera i fotògrafa "de xup-xup i vi ranci", com ella mateixa es va definir, i Jordi Vilaseca, president de la Fundació Joviat. En el seu parlament, Vilaseca va destacar que el certamen és una celebració de la passió compartida entre totes les escoles d'hoteleria del país, i que participar-hi ja fa guanyador tot l'alumnat.

Aquest 2025 és un any especialment significatiu per a Joviat, que celebra 65 anys d'història i 39 de trajectòria de l'Escola d'Hoteleria. Al llarg d'aquest temps, l'escola ha estat bressol d'alguns dels millors xefs, caps de sala i sommeliers del món, i avui continua sent un viver de talent que cuina i construeix el futur de la gastronomia.