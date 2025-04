Crida manresana per trobar fotografies relacionades amb la Via de Sant Ignasi i les Escodines

El Museu de Manresa i el Museu de l'Aigua i el Tèxtil posen en marxa el projecte Fotografies amb històries, una iniciativa per recuperar imatges de l'entorn de la Via Sant Ignasi, des de la Fàbrica Nova fins al passeig del Riu, així com del barri de les Escodines. L 'objectiu és documentar aquests espais de la ciutat i compartir les imatges i els records en una sessió oberta a tothom que encapçalarà l'historiador manresà Francesc Comas.

Fotografies amb històries és una activitat composta per dues fases: la primera s'acaba de posar en marxa i consisteix a fer una crida a la ciutadania per tal que aporti fotografies relacionades amb la Via de Sant Ignasi, des de la Fàbrica Nova fins al passeig del Riu, així com del barri de les Escodines. La cronologia de les imatges és oberta, per la qual cosa es poden aportar fotografies antigues i actuals. La ciutadania que vulgui participar en el projecte pot enviar les imatges a través de correu electrònic info@museudemanresa.cat o bé dirigir-se presencialment al Museu de Manresa o al Museu de l'Aigua i el Tèxtil on es digitalitzaran les fotografies aportades, de manera que tothom es pugui emportar les imatges originals a casa. La data màxima per aportar fotografies és el diumenge 11 de maig.

Un cop finalitzada la fase de recerca i aportació d'imatges, el dimarts 13 de maig a les 6 de la tarda, es posaran les fotografies en comú en una sessió encapçalada per l'historiador manresà Francesc Comas, que es durà a terme a la sala del claustre del Museu de Manresa. A la sessió, hi podrà assistir tothom, independentment de si s'han aportat imatges o no, amb l'objectiu de generar processos comunitaris al voltant de la recuperació de la memòria, crear un entorn de trobada on dialogar, compartir, rememorar i registrar les històries que expliquen les fotografies. Per assistir a la sessió es recomana reservar plaça aquí.

Aquest és el primer projecte en què els dos museus de la ciutat treballen conjuntament. Fotografies amb històries està en línia amb la missió d'ambdós centres museístics, tant pel fet de remarcar la història més recent de la ciutat, com també per teixir relats i reflexions entorn dels canvis que ha experimentat la societat. Des de la manera de treballar a la manera de viure d'aquest barri i el seu entorn amb un potent passat industrial.

Aquesta proposta forma part del programa d'activitats complementàries del MNACTEC BUS, un projecte museístic itinerant i innovador promogut pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Fotografies amb històries fa la primera prova pilot al Museu de Manresa, però l'objectiu de l'activitat és que s'incorpori a l'oferta del MNACTEC BUS i que aquesta proposta també es pugui dur a terme a les diferents poblacions on té parada el projecte itinerant.