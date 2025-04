L'Ajuntament de Manresa i la Federació de barris renoven el conveni del Pla de Desenvolupament Comunitari

L'Ajuntament de Manresa ha signat aquest dijous un conveni amb la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa (FAVM) per al Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) de l'any 2025. El document ha estat rubricat per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el president de la FAVM, Jaume Canudes. L'acte també ha comptat amb la presència del regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, i altres representants de la FAVM, com Faustí Fígols (tresorer) i Rafael Guirado (2n secretari).

L'objectiu del conveni amb la FAVM és regular la col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa, que atorga una subvenció de 135.620 euros per portar a terme els objectius fixats entre la regidoria d'Acció Comunitària i la mateixa FAVM, inclosos en el PDC de la FAVM, amb la finalitat de donar suport a les polítiques inclusives de la ciutat.

Amb aquest conveni, la regidoria vol impulsar la participació ciutadana en els programes de ciutat des de la proximitat, promocionar l'associacionisme com a eina bàsica de formació de capital social i cohesió social, i donar suport a programes i projectes que lluitin de forma activa contra les causes d'exclusió social, des d'una perspectiva comunitària.

El PDC de la FAVM 2025 es desplega en tretze barris de la ciutat: Barri Antic, Poble Nou, Cal Gravat, Les Cots-Guix Pujada Roja, Sagrada Família, Vic-Remei, Passeig i Rodalies, Valldaura, Mion-Puigberenguer-El Poal, Plaça Catalunya-Barriada Saldes, Carretera Santpedor, Els Comtals i Sant Pau.

Entre els objectius de la FAVM per a l'any 2025 destaquen el foment de la corresponsabilitat i el compromís actiu del veïnatge, del conjunt del teixit associatiu, de l'entorn econòmic i de les administracions; la promoció de la progressió de les persones mitjançant iniciatives que afavoreixin el desenvolupament local; donar respostes a les noves necessitats impulsant polítiques de prevenció; facilitar als col·lectius amb més desavantatge social una major integració per tal d'evitar la fractura social, i generar activitats que fomentin la cohesió social i la convivència.