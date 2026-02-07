Dilluns començaran les obres d'ampliació d'un tram de la vorera a l'avinguda de les Bases

L'Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dilluns, 9 de febrer, els treballs d'urbanització per ampliar la vorera de l'avinguda de les Bases en el tram comprès entre els carrers Pere Vilella i Bernat de Sallent. L'actuació, inclosa dins el Pla de Millora de l'Espai Públic 2025, permetrà completar l'ampliació de les voreres d'aquesta via i comportarà diverses afectacions temporals a la mobilitat.
Una actuació per completar la transformació de l'avinguda
Les obres que començaran dilluns formen part de la continuïtat dels treballs que, els darrers anys, s'han anat executant per trams a l'avinguda de les Bases amb l'objectiu de guanyar espai per als vianants i millorar la qualitat urbana de la via. Amb aquesta nova intervenció, es completarà l'ampliació de les voreres en aquest sector, incorporant-hi també nous elements d'arbrat.
L'actuació abastarà una superfície total de 682 metres quadrats i tindrà una durada aproximada de dos mesos. El pressupost previst és de 144.000 euros, finançats en el marc del Pla de Millora de l'Espai Públic 2025, que recull diferents actuacions destinades a fer una ciutat més accessible, segura i amable per a la mobilitat a peu.
Renovació de serveis i millores per als vianants
Aprofitant l'execució de les obres, Aigües de Manresa durà a terme la renovació de la canalització d'aigua d'aquest tram de vorera, que havia quedat obsoleta. Aquesta actuació permetrà actualitzar la infraestructura i prevenir possibles incidències futures en el subministrament.
El projecte també inclou millores pensades específicament per facilitar els desplaçaments a peu. D'una banda, es reduiran els recorreguts dels vianants, ja que els passos de vianants se situaran més a prop de les cruïlles. De l'altra, i en coordinació amb una actuació de Mobilitat, es recuperarà el pas de vianants que connectava el carrer Guifré el Pelós amb el carrer Pere Vilella, millorant així la permeabilitat i la connexió entre carrers.
Afectacions a la mobilitat durant les obres
L'execució del projecte comportarà diverses afectacions temporals tant per al trànsit rodat com per als vianants. Durant els treballs, s'ocuparà la vorera i part de la calçada del costat nord del tram afectat de l'avinguda de les Bases. Amb la calçada restant, s'habilitarà un itinerari de pas per a vianants i un únic carril de circulació per als vehicles en direcció a la plaça Bages.
El trànsit habitual en direcció a la plaça la Creu no es veurà afectat, però es prohibirà el gir a l'esquerra per accedir al carrer Pere Vilella des de l'avinguda de les Bases per als vehicles que circulin en direcció a la plaça la Creu.
Canvis en el transport públic i l'estacionament
Pel que fa al transport públic, la parada La Creu, situada habitualment a l'avinguda de les Bases número 91, es traslladarà temporalment al mateix carrer, davant dels números 93-95, mentre durin les obres.
També quedarà prohibit l'estacionament en tot l'àmbit afectat per l'actuació, incloent-hi l'avinguda de les Bases, el carrer Pere Vilella i el carrer Bernat de Sallent. A més, l'àrea de recollida de residus situada a l'avinguda de les Bases número 77 es traslladarà de manera provisional al carrer Bernat de Sallent, entre els números 1 i 5.