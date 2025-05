El CAE obre una nova edició de l'Escola d'Estiu farcida de lleure, formació i futur

L'estiu torna a ser sinònim d'oportunitats formatives al CAE, que ja ha donat el tret de sortida a la seva Escola d'Estiu 2025. L'entitat presenta una nova edició del seu programa amb una combinació de formació especialitzada en lleure educatiu i cursos gratuïts per a la millora de les habilitats personals i la gestió associativa. La iniciativa busca oferir tant un primer contacte amb el món educatiu com eines útils per a professionals i voluntariat del sector social i comunitari.

Formació per a joves i per a futurs monitors

El curs de monitor d'activitats de lleure intensiu és un dels pilars de la proposta formativa. S'adreça a persones majors de 18 anys i es durà a terme entre el 25 de juny i el 10 de juliol. Aquesta formació obre les portes a treballar en casals, menjadors escolars, activitats extraescolars o colònies, i és reconeguda com una via d'accés al món educatiu no formal.

Per a joves d'entre 15 i 17 anys que encara no poden accedir a aquesta titulació, el CAE proposa el curs d'Iniciació a l'esplai (premonitoratge), amb dues edicions: del 30 de juny al 4 de juliol i del 7 a l'11 de juliol. Aquests cursos introdueixen els valors del lleure, el treball en equip i la participació activa, i estan pensats per a joves que volen fer el primer pas com a voluntaris en esplais o projectes educatius.

Formacions gratuïtes per al món associatiu

Com a novetat, l'Escola d'Estiu d'enguany incorpora tres formacions subvencionades orientades a persones vinculades a entitats, ja sigui com a membres, voluntariat o professionals:

El curs en línia de Gestió Integral d'Associacions , que comença el 12 de juny, ofereix una visió completa sobre la gestió jurídica, organitzativa i econòmica d'una entitat.

, que comença el 12 de juny, ofereix una visió completa sobre la gestió jurídica, organitzativa i econòmica d'una entitat. També en format virtual, la formació Com demanar subvencions proposa una guia pràctica per moure's amb seguretat dins l'univers de convocatòries i terminis administratius.

proposa una guia pràctica per moure's amb seguretat dins l'univers de convocatòries i terminis administratius. Finalment, el 25 de juny s'inicia el curs presencial de Resolució de Conflictes, impartit per la consultora Laura Raulet, pensat per millorar la convivència i la gestió de tensions en àmbits professionals i comunitaris.

Un projecte amb valors socials i arrelament al territori

Amb aquesta nova edició, el CAE reafirma el seu compromís amb una formació accessible, arrelada i amb impacte social. L'Escola d'Estiu no és només un espai d'aprenentatge, sinó també una eina de transformació personal i col·lectiva. La proposta es basa en un model educatiu que posa les persones al centre i promou la construcció d'una societat més activa i cohesionada.

Les inscripcions ja estan obertes i les places són limitades. Tota la informació es pot consultar al web del CAE.