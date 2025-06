Gairebé 400 alumnes de primària participen en una jornada de la Clínica Universitària de Manresa

Un total de 380 alumnes de cinquè de primària de vuit centres educatius de Manresa han participat aquest dijous passat en la primera edició de la jornada CU+Salut, organitzada per la Clínica Universitària de Manresa. L'activitat ha permès als infants viure en primera persona com es cuida la salut, conèixer els oficis vinculats a l'àmbit sanitari i reflexionar sobre la responsabilitat pròpia en el manteniment del benestar físic i emocional.

La jornada, de caràcter lúdic i experiencial, ha coincidit amb el 20è aniversari del Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Escolars (PDP) i amb la culminació de la seva 21a edició. En aquest context, la Clínica ha volgut fer un pas més en la promoció de la salut entre infants, tot oferint un espai on experimentar, descobrir i aprendre de forma participativa.

94 tallers dissenyats pels propis professionals sanitaris

Al llarg del matí, s'han realitzat 94 tallers, repartits en sis àmbits de la salut: podologia, logopèdia, infermeria, fisioteràpia, odontologia i pròtesis dentals. Cada alumne ha participat en tres activitats diferents, escollides entre una vintena de propostes. Totes les sessions han estat conduïdes pels professionals de la Clínica Universitària.

En podologia, els infants han pogut fabricar motlles de peu en guix, analitzar la petjada digitalitzada mitjançant càmeres 3D i entendre com es fan i per a què serveixen les plantilles personalitzades.

Pel que fa a odontologia, els tallers han abordat la higiene bucal amb jocs pràctics sobre raspallat, l'observació de models dentals i la detecció de possibles malalties de la boca de manera lúdica i educativa.

Els tallers d'infermeria han inclòs pràctiques com suturar una ferida simulada i la participació en concursos sobre el cos humà, mentre que en logopèdia, els nens i nenes han explorat els sons i la respiració, la masticació com a clau per a la salut, i el bon ús de la veu.

En fisioteràpia, les activitats han permès posar-se en la pell de persones amb dificultats de mobilitat, experimentar barreres arquitectòniques i descobrir com s'estimulen els músculs mitjançant impulsos elèctrics.

Finalment, també han pogut vestir-se com cirurgians, entrar en un quiròfan simulat, fer ecografies i provar la tècnica de “moulage” per simular ferides, vivint en primera persona escenes habituals de l'àmbit clínic.

La implicació de la ciutat en la promoció de la salut

La jornada ha comptat amb la col·laboració de la regidoria de Salut de l'Ajuntament de Manresa, que ha ofert un esmorzar saludable a tots els infants participants. L'activitat ha servit per fomentar hàbits saludables i donar a conèixer la diversitat de professions sanitàries, oferint una mirada vocacional a futurs estudiants.

20 anys de detecció precoç

L'activitat CU+Salut s'emmarca dins del Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Escolars (PDP), impulsat per la Clínica Universitària i l'Ajuntament de Manresa des del curs 2003-2004. En aquests 20 anys, el programa ha realitzat més de 21.600 exploracions gratuïtes a 16.948 infants, centrant-se en la detecció de dificultats en els àmbits de la logopèdia, podologia, fisioteràpia i infermeria.

Amb proves específiques i qüestionaris sobre hàbits, el PDP afavoreix la derivació primerenca a professionals especialitzats, i alhora actua com a eina de recerca universitària, donant lloc a diverses tesis i publicacions científiques.