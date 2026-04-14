Inspeccions al clavegueram provocaran talls de trànsit a diversos carrers

L'Ajuntament de Manresa ha informat que aquesta setmana es faran treballs d'inspecció a la xarxa de clavegueram que comportaran afectacions temporals al trànsit i a l'estacionament en diversos punts de la ciutat.
Actuacions per detectar avaries
Les inspeccions, a càrrec d'Aigües de Manresa, es duran a terme dimecres 15 i divendres 17 d'abril amb l'objectiu de detectar possibles incidències a la xarxa general de sanejament.
Aquestes tasques obligaran a intervenir en diferents pous de registre, fet que comportarà restriccions puntuals de mobilitat.
Afectacions dimecres 15 d'abril
Durant la jornada de dimecres, es produirà un tall temporal de trànsit al carrer Soler i March, en el tram comprès entre la plaça Espanya i el carrer Carrasco i Formiguera. Tot i això, es permetrà l'accés als vehicles de servei que es dirigeixin al CAP, a la Policia Nacional i a Correus.
A més, quedarà prohibit estacionar al carrer Carrasco i Formiguera, entre els carrers València i Primer de Maig, en la zona d'estacionament regulat.
Tall de trànsit divendres 17
Pel que fa a divendres, està previst un tancament temporal del trànsit a la plaça 8 de Març mentre es desenvolupin els treballs d'inspecció.