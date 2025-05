Ja es poden sol·licitar els serveis de transport escolar i menjador obligatori per al curs 2025-2026

El Consell Comarcal del Bages ha informat que ja es poden presentar les sol·licituds per demanar els serveis de transport escolar i menjador preceptiu per al curs 2025-2026, adreçats a l'alumnat d'educació infantil, primària i secundària dels centres públics de la comarca.

Aquest servei, gestionat pel Consell Comarcal, respon als criteris regulats pel Departament d'Educació en matèria de transport escolar obligatori, no obligatori i d'assignació de places vacants. Pel que fa al servei de menjador, la gestió es limita als centres que tenen el servei delegat al Consell Comarcal del Bages.

El servei de transport obligatori és aquell que s'ofereix als alumnes que no poden anar a un centre educatiu al seu municipi i que, per tant, han de desplaçar-se a un altre municipi. El servei de transport no obligatori és aquell que s'ofereix als alumnes que tot i anar a un centre educatiu del seu municipi, han de fer un desplaçament significatiu.

Aquells centres educatius que no tenen el servei de menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal del Bages, sinó que ho fa un tercer, però que tenen alumnes amb dret a menjador preceptiu, la gestió s'ha de fer a través del centre educatiu i el Departament d'Educació.

Terminis de sol·licitud

Renovació de sol·licituds : Del 26 de maig al 20 de juny. Aquesta modalitat s'adreça a l'alumnat que manté el mateix centre educatiu i la mateixa parada de transport que el curs 2024-2025.

: Del 26 de maig al 20 de juny. Aquesta modalitat s'adreça a l'alumnat que manté el mateix centre educatiu i la mateixa parada de transport que el curs 2024-2025. Noves sol·licituds: Del 9 de juny al 4 de juliol, per als següents casos: nova matrícula en ensenyaments obligatoris o canvi de centre educatiu (als centres determinats pel Departament d'Educació); sol·licituds per places vacants d'educació infantil, primària i secundària (centres no determinats pel Departament d'Educació) i estudis postobligatoris, o sol·licituds de transport de places vacants per a persones adultes.

Les famílies podran presentar sol·licituds fora de termini, però en aquests casos no es podrà garantir la disponibilitat del servei a l'inici del curs. Les sol·licituds fora de termini quedaran en espera fins que es pugui resoldre la seva tramitació.

Per a més informació, el Consell Comarcal del Bages posa a disposició dels usuaris el web corporatiu i el canal d'atenció ciutadana.