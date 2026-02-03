La CNT Manresa impulsa un curs de formació sobre prevenció de riscos laborals i psicosocials

La CNT Manresa organitza un curs de formació sobre prevenció de riscos laborals i psicosocials que es desenvoluparà en tres sessions els dissabtes al matí entre els mesos de febrer i abril. La iniciativa vol oferir eines pràctiques i coneixement a treballadors per afrontar situacions de baixa laboral, especialment vinculades a la salut mental, així com conèixer els drets i obligacions en l'àmbit laboral.
El curs anirà a càrrec d'Enrique Molina, infermer i tècnic superior en prevenció de riscos laborals, i inclourà també testimonis de casos reals de baixa per depressió. Les sessions es faran els dissabtes 21 de febrer, 14 de març i 18 d'abril, en horari de 11 del matí a 1 del migdia, a l'espai de la CNT Manresa, situat a la plaça Catalunya, 9, entresòl 1a i 4a.
La primera sessió, el 21 de febrer, se centrarà en la baixa per salut mental i tractarà qüestions com l'ansietat, el burnout i la depressió, així com què fer quan la situació esdevé insostenible. El 14 de març s'abordarà la gestió de la baixa de llarga durada, la incapacitat permanent i la relació amb l'ICAM. Finalment, el 18 d'abril es parlarà de l'acomiadament durant la baixa, les obligacions de l'empresa i els drets del treballador, així com de la llei de prevenció de riscos laborals i el reglament dels serveis de prevenció.
Les persones que assisteixin a les de sis hores del curs rebran un certificat d'assistència imprès. L'activitat requereix inscripció prèvia per correu electrònic i l'espai és accessible per a persones amb mobilitat reduïda, infants i gossos.