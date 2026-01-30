Sant Vicenç reurbanitzarà aquest estiu el carrer Maria Gimferrer en plataforma única

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet executarà aquest estiu les obres de reurbanització del carrer Maria Gimferrer, un dels carrers cèntrics del municipi, amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i prioritzar els vianants.
Un carrer de plataforma única
El consistori ha aprovat el projecte que convertirà el carrer Maria Gimferrer en una via de plataforma única, seguint el model ja implantat al carrer Castellet. Aquesta actuació pretén afavorir la mobilitat a peu i dignificar l'espai públic en una zona molt concorreguda del municipi.
Les obres compten amb un pressupost de 660.000 euros i un termini d'execució previst de quatre mesos. El projecte inclou també la renovació de les instal·lacions existents, l'arranjament de la xarxa d'aigua i la reparació dels trams del clavegueram que s'han vist afectats en els darrers temps.
A més, es preveu el soterrament dels serveis i la renovació del paviment del carrer París i del passatge que connecta amb el carrer Estació, completant així una actuació integral en aquest entorn urbà.
Llum verda a la revisió del POUM
En el mateix ple municipal del mes de gener, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat també l'expedient per iniciar la renovació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El municipi disposa encara del planejament aprovat l'any 1996, fet que fa necessària l'actualització d'aquesta eina clau per al desenvolupament urbanístic i d'usos del terme municipal.
Els primers treballs tindran en compte l'avanç del POUM iniciat l'any 2021. El consistori abordarà la redacció del nou document amb una fórmula mixta, combinant la feina de l'equip tècnic municipal amb suport extern, amb l'objectiu de disposar d'un nou POUM amb un horitzó de cinc anys.