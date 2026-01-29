Sant Vicenç de Castellet preveu estrenar la primera línia de bus urbà passat l'estiu

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat inicialment el projecte per posar en marxa la primera línia de bus urbà del municipi, amb la previsió que entri en funcionament passat l'estiu. El nou servei, que s'ha validat en el ple municipal de gener, vol donar resposta a una demanda històrica del veïnat i millorar la connexió entre el nucli urbà i els barris.
Un servei circular per connectar tot el municipi
La futura línia de bus urbà serà de caràcter circular i funcionarà de dilluns a divendres, inicialment en horari de matins. Segons el projecte aprovat, el servei tindrà una freqüència de pas aproximada de 40 minuts i comptarà amb un total de divuit parades repartides pel municipi.
El recorregut permetrà enllaçar el nucli urbà amb els barris de la Farinera i la Balconada, amb aturades en punts clau com la zona esportiva, el Centre d'Atenció Primària (CAP), el centre de Sant Vicenç de Castellet, l'església i tots els centres educatius, entre altres espais d'interès.
Una demanda històrica del veïnat
El projecte del bus urbà és una de les accions incloses en el Pla d'Actuació Municipal del mandat i respon a una reivindicació de llarg recorregut per part de veïns i veïnes. La regidora de Mobilitat, Isabel Molina, ha subratllat que es tracta "d'un projecte llargament reivindicat que vol ajudar a cohesionar el municipi", tot facilitant l'accés als serveis, als comerços i als equipaments municipals.
Segons Molina, el nou servei ha de contribuir a acostar els barris al nucli urbà i a millorar la mobilitat quotidiana, especialment per a aquelles persones amb més dificultats de desplaçament.
Tràmits pendents i calendari previst
Un cop superada l'aprovació inicial, el projecte continuarà ara el seu recorregut administratiu. Durant els pròxims dies quedarà exposat al públic perquè la ciutadania pugui presentar-hi aportacions o al·legacions. La previsió de l'Ajuntament és portar l'aprovació definitiva al ple municipal del mes de març.
Si es compleix el calendari previst, el consistori licitarà el servei abans de l'estiu, amb l'objectiu que el bus urbà pugui començar a funcionar el mes de setembre. Els treballs previs es van iniciar l'estiu passat amb els tràmits tècnics, la creació d'una comissió d'estudi del servei i la recollida d'una seixantena de propostes veïnals que han contribuït a definir el projecte final.