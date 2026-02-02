La CUP obre a Manresa el debat sobre l'estratègia nacional amb el cicle «Construïm el país»

La CUP convoca aquest dijous, 5 de febrer, la seva militància i simpatitzants a Manresa per obrir un debat sobre l'estratègia nacional del partit i començar a construir el programa de cara a les properes eleccions municipals. L'acte, que se celebrarà a les 7 de la tarda a l'Espai Òmnium, inaugurarà el cicle de xerrades Construïm el país.
Un cicle per definir l'estratègia i el programa municipal
Les xerrades Construïm el país es duran a terme arreu del territori amb l'objectiu d'explicar l'estratègia nacional de la CUP sorgida després del procés Garbí, el debat intern que la formació va desenvolupar l'octubre del 2023. Al mateix temps, el cicle vol servir per començar a elaborar el programa electoral de les municipals escoltant les aportacions i inquietuds del territori.
Les sessions aniran a càrrec de membres del grup parlamentari i del Secretariat Nacional, i permetran que l'estructura nacional del partit tingui un contacte directe amb la realitat local. Segons la CUP, aquesta dinàmica ha de contribuir a articular candidatures més adaptables, útils i representatives de la diversitat del país.
Participants destacats a l'acte de Manresa
A Manresa, la xerrada serà presentada i conduïda per la regidora de Fem Manresa, Roser Alegre. Hi participaran també la portaveu nacional de la CUP, Su Moreno, i el diputat al Parlament, Xavier Pellicer.
Amb aquest acte, la CUP vol fomentar el debat intern i crear un espai de reflexió compartida on militància i simpatitzants puguin plantejar dubtes i propostes a l'estructura nacional. Alhora, el partit pretén posar en valor la tasca feta pels regidors i regidores arreu del territori i remarcar la importància de presentar el màxim nombre de candidatures possibles a les eleccions municipals del 2027.