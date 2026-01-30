Només un 8,6% d'alumnes no universitaris de Manresa estudien fora de la ciutat

Un 8,6% dels alumnes no universitaris que resideixen a Manresa estudien fora de la ciutat, segons dades publicades per l'Idescat. Aquest percentatge significa menys de la meitat d'aquest fenomen a la suma del total de municipis de Catalunya, on la mitjana puja fins al 18,7%. Per contra, un 19,8% dels alumnes que estudien a la capital del Bages, resideixen fora de la ciutat. Això vol dir que les escoles de Manresa importen més del doble d'alumnes dels que exporten respecte d'altres municipis, 1.150 contra 3.015.
Els 1.150 alumnes residents a Manresa que estudien fora van, sobretot, a centres de Sant Fruitós de Bages (470), tot i que també és significativa la xifra dels que van a Sant Joan de Vilatorrada (165) o Sant Vicenç de Castellet (100). Dels 3.015 alumnes de fora que estudien a centres de la ciutat, la majoria provenen de Sant Salvador de Guardiola (295), Sant Joan de Vilatorrada (285), Sant Fruitós de Bages (275), Santpedor (190) i el Pont de Vilomara i Rocafort (110).
Entre els alumnes no residents que estudien a Manresa, la immensa majoria (2.005) estudien cicles formatius de grau mitjà o superior, mentre que entre els alumnes que marxen fora de la ciutat, la principal part (450) són d'educació primària, dels quals 310 ho fan a Sant Fruitós de Bages, on hi ha l'escola la Flama, però que pertany a la xarxa d'escoles manresana.