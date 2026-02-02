Manresa tancarà l'Any Amat-Piniella amb una recreació sobre el jazz i la modernitat cultural

L'Auditori de l'espai Plana de l'Om de Manresa serà l'escenari, dissabte 14 de febrer a les 7 del vespre, de l'acte de cloenda de la commemoració dels 50 anys de la mort de Joaquim Amat-Piniella. Sota el títol La modernitat d'Amat-Piniella. La introducció del jazz a Manresa, la proposta recrea una històrica conferència que l'autor va pronunciar l'any 1932 i posa en valor una de les seves facetes menys conegudes.
Una conferència pionera recuperada gairebé un segle després
L'acte recrea la conferència que Joaquim Amat-Piniella va oferir el 21 d'octubre de 1932 a la sala d'actes de l'Orfeó Manresà, en un acte organitzat per la Penya Ara. Aquella intervenció va sorprendre la ciutat per l'aposta decidida per la modernitat, amb una defensa del jazz com a nou llenguatge cultural. La ponència va anar acompanyada pel pianista manresà Ramir Torres i per l'audició de discos en gramòfon, convertint l'acte en una experiència sonora innovadora per a l'època.
Teatre, música i memòria històrica
La reconstrucció escènica anirà a càrrec dels actors Ferran Ribera i Marc Freixa, de la Companyia Els Carlins, sota la direcció de Fina Tapias. Els intèrprets donaran veu tant als textos originals de la conferència com a altres escrits d'Amat-Piniella dedicats al jazz, seleccionats per Joaquim Aloy i Salvador Redó. La proposta es completarà amb música en directe del pianista David Martell, que interpretarà peces adaptades del repertori de 1932 i altres composicions representatives del moment.
Un homenatge al pensament modern d'Amat-Piniella
L'acte, organitzat per l'Ajuntament de Manresa amb idea i proposta escènica de l'Associació Memòria i Història de Manresa i el suport de la Diputació de Barcelona, vol retre homenatge al pensament modern i compromès de Joaquim Amat-Piniella. Alhora, convida el públic a reflexionar sobre el potencial cultural del país truncat per la Guerra Civil i la repressió franquista. L'entrada és lliure i gratuïta fins a completar l'aforament.