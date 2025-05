L'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau per la Fibromiàlgia i les Síndromes de Sensibilització Central

L'Ajuntament de Manresa participa un any més en la commemoració del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i les Síndromes de Sensibilització Central. Per aquest motiu, il·luminarà de blau fosc la façana de l'edifici consistorial el pròxim dilluns 12 de maig, entre les 9 i 2/4 d'11 de la nit. Aquesta acció respon a la sol·licitud de l’Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i altres Síndromes de Sensibilització Central.

Els objectius de la jornada inclouen la sensibilització sobre aquestes malalties, la necessitat d'investigar-ne els factors de predisposició i desencadenament, així com la importància de la seva detecció precoç. Aquesta celebració coincideix amb el naixement de Florence Nightingale, qui va patir una malaltia similar als 40 anys i va passar la resta de la seva vida al llit.

Les síndromes de sensibilització central són malalties cròniques que impacten significativament en la qualitat de vida, afectant diversos sistemes de l'organisme. Es caracteritzen per una sensibilitat elevada a factors com medicaments, estrès, infeccions o productes químics, que persisteix fins i tot després que l'estímul original hagi desaparegut. El tractament d'aquestes condicions requereix un enfocament multidisciplinari per millorar la salut, l'autonomia i el benestar de les persones afectades.