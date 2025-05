L'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau dilluns per sensibilitzar sobre la malaltia de Huntington

L'Ajuntament de Manresa se sumarà, un any més, a la campanya internacional #Lightitup4HD, que es duu a terme anualment durant el mes de maig per conscienciar sobre la malaltia de Huntington. Aquest esdeveniment tindrà lloc el pròxim dilluns 5 de maig, quan la façana de l'edifici consistorial s'il·luminarà de color blau, entre les 20.52 i les 22.30 h.

A través d'aquesta iniciativa, el consistori dona suport a la petició de l'Associació Catalana de Malalts de Huntington, que treballa incansablement per millorar la qualitat de vida dels afectats per aquesta malaltia, així com per oferir atenció i suport a les persones i famílies del seu entorn.

La malaltia de Huntington (EH) és una condició neurodegenerativa hereditària que forma part del grup de les malalties minoritàries. Està causada per una mutació genètica en el gen responsable de codificar la proteïna huntingtina. Aquesta alteració provoca la mort de les neurones en diverses àrees del cervell, especialment als ganglis basals, que són fonamentals per al control motor, cognitiu i emocional. Per tant, les persones que pateixen aquesta condició solen presentar disfuncions en aquestes àrees.

Tot i que actualment la malaltia no té cura, existeixen tractaments tant farmacològics com no farmacològics que poden ajudar a controlar els símptomes i millorar significativament la qualitat de vida dels afectats.