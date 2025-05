La Plana de l'Om acollirà la IV Jornada per a la prevenció dels maltractaments a les persones grans

El 12 de juny l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa serà l'escenari de la IV Jornada per a la Prevenció dels Maltractaments a les Persones Grans, una cita imprescindible que té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania i els professionals sobre la realitat dels abusos i maltractaments que poden patir les persones grans, així com compartir bones pràctiques i estratègies de prevenció.

Enguany serà la quarta edició de la jornada que s'emmarca en els actes del 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència i Abús dels Maltractaments a les Persones Grans, que busca generar debat i reflexió al voltant d'un fenomen que, malauradament, continua essent poc visible, però molt actual. Al llarg de les tres darreres edicions, s'han tractat temàtiques com la solitud no volguda, l'edatisme, la salut mental, el dret a morir dignament, els serveis d'atenció a la vellesa i altres experiències i bones pràctiques com iniciatives sorgides de dones grans, de persones grans LGTBI, o de centres residencials, etc.

Aquesta quarta edició, la jornada s'iniciarà a les 9 del matí amb la benvinguda institucional a càrrec de Mariona Homs, regidora de Drets Socials i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa. Posteriorment, es comptarà amb una ponència inaugural a càrrec de Javier Yanguas, director científic del programa de Gent Gran de la Fundació La Caixa, qui parlarà sobre la nova longevitat, analitzant els reptes que se'ns plantegen com a societat amb la jubilació massiva de l'anomenada generació dels baby boom. A més, es presentaran iniciatives comunitàries que acompanyen persones cuidadores amb La Colla Cuidadora de l'Eixample, propostes innovadores per part de l'administració pública per acompanyar la transició a la jubilació, reflexions sobre la relació amb persones amb deteriorament cognitiu amb la Fundació La Pedrera i la presentació del Sistema d'Atenció Integral Social i Sanitària de Manresa (SISS).

A 2/4 d'1 del migdia es farà la lectura del manifest del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans del Consell de Gent Gran de Catalunya, i la cloenda serà conduïda per la Lluïsa Tulleuda, consellera de Serveis Socials d'Atenció Especialitzada del Consell Comarcal del Bages.

Les entrades són gratuïtes i estan disponibles a les taquilles del Kursaal o a través del web del Kursaal.