Uns desconeguts llancen pedres i líquid inflamable contra el centre de menors de Piera

Uns desconeguts han provocat destrosses aquesta matinada de dissabte al centre de menors tutelats 'Castell de Fang' de Piera amb el llançament de pedres i líquid inflamable. L'atac s'ha produït pels voltants de les 02.30 hores quan un grup de persones -que encara no han pogut ser identificades- han tirat pedres a les finestres i un objecte incendiari contra el Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) del municipi.

L'acció arriba després d'uns dies amb aldarulls al municipi protagonitzats per grups de joves. Aquesta matinada, s'han trencat diversos vidres i s'ha provocat un petit incendi en un sofà, que ha pogut ser apagat amb l'ajuda d'un extintor pels treballadors del centre de menors. No hi ha hagut ferits, tot i que una persona ha estat atesa per inhalació de fum.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets i determinar les responsabilitats corresponents. Diversos agents ja han fet una inspecció ocular al CRAE 'Castell de Fang'. En paral·lel, la policia catalana ha activat un dispositiu de seguretat a la població -amb reforç d'agents ARRO- per evitar nous incidents en les pròximes hores.

Incidents durant la setmana

A través d'un comunicat, l'Ajuntament de Piera va negar ahir divendres "incidents greus", però va reconèixer que dimecres es va produir una discussió on un jove major d'edat tutelat per la Generalitat va ser agredit i traslladat amb ambulància a un centre sanitari per rebre atenció mèdica.

Per prevenir més incidents, la policia es va desplegar l'endemà en una operació conjunta entre Mossos i Policia Local. Durant el dispositiu, es van detectar diversos grups de joves, alguns d'ells menors no acompanyats d'un centre tutelat de Piera i d'altres no.