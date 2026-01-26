L'EAP Moià–Castellterçol incorpora un pediatre estable a jornada completa

L'Equip d'Atenció Primària (EAP) Moià-Castellterçol ja disposa, des d'aquest mes de gener, d'un professional de medicina pediàtrica assignat de manera estable a jornada completa. La incorporació permet assegurar una atenció pediàtrica continuada i de proximitat als infants i a les famílies de l'àrea bàsica de salut.
Atenció pediàtrica continuada al territori
L'Institut Català de la Salut (ICS) Catalunya Central ha incorporat aquest gener un pediatre a jornada completa a l'Equip d'Atenció Primària Moià-Castellterçol, un fet que permet consolidar l'atenció pediàtrica estable a l'àrea. El professional presta servei principalment al CAP Moià els dilluns, dimarts, dimecres i divendres, mentre que els dijous s'ubica al Consultori Local de Castellterçol, garantint així la cobertura als dos municipis.
Aquesta organització facilita una atenció de proximitat i continuada, un aspecte clau tant per al seguiment del creixement i el desenvolupament dels infants com per a l'acompanyament de les famílies en les diferents etapes de la infància.
Millora de la continuïtat i del treball en equip
Amb la incorporació del nou pediatre assignat, i en coordinació amb el personal d'infermeria pediàtrica i d'atenció a la ciutadania, l'EAP Moià-Castellterçol pot oferir una atenció pediàtrica més estable. Aquesta estabilitat permet millorar la continuïtat assistencial, afavorir un coneixement més aprofundit dels pacients i reforçar la coordinació amb la resta de professionals de l'atenció primària.
La presència d'un referent pediàtric fix també contribueix a una millor planificació de les visites, a un seguiment més acurat dels casos crònics i a una resposta més eficient a les necessitats de salut infantil del territori.