La borrasca Ingrid deixa una nevada general al Bages i el Moianès i talla puntualment la C-25

La borrasca Ingrid està deixant aquest dissabte una nevada generalitzada al Bages i el Moianès i a bona part de la Catalunya Central, amb afectacions viàries puntuals, com el tall temporal de la C-25 entre Santa Maria d'Oló i Sant Fruitós de Bages, i acumulacions de neu que en alguns punts superen els 10 centímetres.
Neu generalitzada al Bages i a la Catalunya Central
La nevada ha començat de bon matí per l'oest del país i s'ha anat estenent progressivament cap a l'interior i el nord-est de Catalunya. Al Bages, ha nevat durant el matí a gairebé tota la comarca, amb presència de neu també en punts elevats de Manresa. El fenomen s'emmarca en una nevada general per sobre dels 600 metres, que en alguns sectors ha baixat fins als 400 metres, especialment a Ponent.
La borrasca Ingrid ha afectat de manera destacada comarques com la Segarra, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, l'Alta Segarra, el Moianès i la Selva. Les acumulacions ja superen els 10 centímetres en diverses localitats de la Catalunya Central, el Prepirineu i la serralada Prelitoral, amb neu visible també a massissos com Montserrat, el Montseny o Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Afectacions a la mobilitat
Al migdia, la neu ha obligat a tallar la C-25 entre Santa Maria d'Oló i Sant Fruitós de Bages, tot i que la via s'ha pogut reobrir al cap de poca estona. A la comarca també s'han vist afectades diverses carreteres secundàries, especialment a l'entorn de Cardona, on la neu ha complicat la circulació.
Protecció Civil demana molta precaució a les carreteres, especialment a les vies secundàries i en zones elevades, davant la possibilitat de noves precipitacions de neu al llarg de la jornada. El pla Neucat es manté en alerta davant la previsió que les nevades continuïn durant les pròximes hores, tot i que es preveu que a la tarda es vagin restringint cap a les comarques del nord-est.
Gruixos destacats i extensió del fenomen
A banda del Bages, s'han registrat acumulacions importants de neu en altres punts del país. Destaquen gruixos de fins a 15 centímetres a Vilallonga de Ter, 10 centímetres a Sant Guim de Freixenet o 8 centímetres a Collsuspina. En altres municipis, els gruixos han estat més modestos, d'entre dos i cinc centímetres, com a Cervera, Tàrrega, Solsona, Sant Quirze Safaja, Sant Julià de Cerdanyola, Castellcir o la Quar.
A l'àmbit metropolità, la neu també s'ha deixat veure amb intensitat en poblacions com Vacarisses, Vallirana, Begues i al cim del Tibidabo, a Barcelona, evidenciant l'abast territorial del temporal.
Pluja abundant i serveis d'emergència activats
La borrasca Ingrid no només ha deixat neu, sinó també precipitacions de pluja moderades arreu del país. Fins a les quatre de la tarda, s'han registrat 32 litres a Manresa, 31,6 litres a Súria, 29,8 litres a Sant Salvador de Guardiola i 28,7 litres a Sant Celoni, entre altres punts, segons dades d'estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya i Meteoclimatic.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les dues del migdia un total de 375 trucades relacionades amb el temporal de neu i pluja. El Solsonès ha estat la comarca amb més avisos, seguida d'Osona, la Cerdanya, el Moianès i el Berguedà. Entre els municipis amb més trucades hi ha Sant Bartomeu del Grau, Lleida, Odèn, Alp i el Bruc.
Alerta per risc d'allaus
Protecció Civil manté també l'alerta pel risc d'allaus, que és fort -nivell 4 sobre 5- en sectors de la Pallaresa, el Prepirineu, el vessant nord del Cadí-Moixeró i les zones del Ter-Freser. A més, el fenomen del torb a cotes altes pot dificultar la visibilitat i agreujar les condicions de seguretat en entorns de muntanya.
Les autoritats insisteixen en la necessitat d'extremar les precaucions tant en la mobilitat com en les activitats a l'aire lliure, mentre el temporal continua afectant bona part del país.