Rodalies tanca: el Govern assumeix el col·lapse i ordena la «suspensió total» del servei fins que sigui segur

Rodalies tanca. Després un matí de servei caòtic, el Govern ha comparegut per exigir a Renfe i Adif que aturin Rodalies fins que sigui segura l'operativitat. Els trens que hi ha ara en marxa arreu del país arribaran a destí i no es tornaran a engegar fins a nou avís, segons ha informat Rodalies a través de les xarxes socials. Mentrestant, Adif i els maquinistes inspeccionen una vintena de punts de risc a la xarxa ferroviària. La crisi, que es va desencadenar per l'accident de dimarts a la nit a Gelida, a l'R4, semblava que es reconduïa divendres, però l'esllavissada a l'R1 a la tarda ho ha canviat tot, i ha fet aflorar de nou els dubtes entre els maquinistes i els operadors ferroviaris.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha tornat a demanar disculpes a la ciutadania i ha dit que la situació "no té precedents". "Estarem sempre al costat dels ciutadans", ha afirmat, i ha insistit que els usuaris "no poden ser ostatges" de la situació. Precisament per això, la Generalitat ha sol·licitat la "suspensió total del servei de Rodalies" fins que els operadors puguin assegurar la plena operativitat de les vies. També han demanat a Renfe que, quan es reprengui el servei, aquest sigui gratuït fins que es recuperi la plena normalitat. "No es pot demanar als ciutadans que paguin per un servei que no es pot prestar en condicions", ha dit. Dalmau també ha assegurat que venen "hores complicades" i que Renfe i Adif treballen per resoldre la situació. El Govern reunirà aquest dissabte els representants del món local i els grups parlamentaris per traslladar-los l'estat de la situació.
Dalmau ha admès que són dies "difícils" pel país, perquè el temporal ha generat "un volum d'incidències sense precedents" al conjunt de les infraestructures. Dalmau, que fa les funcions de president mentre Salvador Illa continua ingressat, ha demanat "col·laboració" a la ciutadania i ha insistit que la seguretat dels usuaris guiarà l'actuació en relació amb Rodalies, però ha advertit que també cal garantir el dret a la mobilitat els ciutadans, i que Renfe i Adif "compleixen amb el seu deure" de treballar per trobar solucions. "És l'hora de les solucions, no ens la jugarem", ha afirmat, i ha dit que Catalunya "se'n sortirà". "Tindrem un millor servei ferroviari si treballem junts, continuen les inversions i aprofundim en els canvis de gestió que no tenen marxa enrere", ha reblat.
Més coordinació en la informació
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que el despreniment de divendres a l'R1 ha provocat un canvi de previsions, perquè la crisi semblava encarrilada. Paneque ha detallat que s'han fet diverses reunions, on s'ha acordat establir mecanismes de coordinació amb el Ministeri de Transports per fer les comunicacions. "Cal donar certeses, no es pot dir que es reprèn el servei i després que se suspèn", ha dit la consellera. Aquesta matinada, la Generalitat ha informat que no hi hauria servei, però Renfe ha començat a operar alguns trens de bon matí. "La Generalitat és la titular del servei i és qui ha de dir a l'operadora què ha de fer i què no", ha advertit.
Un segon acord és la "gratuïtat del servei" de Rodalies i tots els sistemes de transport vinculats, i així s'ha traslladat a Renfe. "Han de ser gratuïts fins que es recuperi la normalitat", ha afirmat. La consellera ha tornat a demanar disculpes als ciutadans. Paneque ha dit que Adif -que no ha donat explicacions- està revisant tots els punts de risc, detectats en l'auditoria conjunta feta amb els maquinistes. "Malgrat els esforços dels equips, no es poden donar les garanties d'operativitat a tota la xarxa", ha admès la consellera.
Per això s'ha demanat a Renfe que suspengui tot el servei a Catalunya fins que no es pugui recuperar l'operativitat, i que el servei serà gratuït fins que els trens no funcionin amb normalitat. "Posarem tots els recursos per compensar aquesta aturada", ha insistit. S'han activat 170 busos addicionals per reforçar els corredors interurbans i s'han absorbit increments del 30% d'usuaris a Ferrocarrils amb l'increment de freqüències. També es manté la suspensió de la zona de baixes emissions de Barcelona i l'aixecament de barreres a la C-32, al Garraf.