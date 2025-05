Les activitats extraescolars es mostraran aquest dissabte en una festa a Manresa

La plaça Sant Domènec de Manresa es convertirà aquest dissabte 24 de maig, de 2/4 d'11 del matí a 2/4 d'1 del migdia, en l'escenari d'una jornada plena d'activitats familiars i propostes lúdiques per a totes les edats, en el marc de la Festa del Pla Educatiu d'Entorn. Serà una trobada oberta a tothom per a promoure la convivència, la participació i l'expressió artística, esportiva i cultural entre infants, joves i famílies.

Durant la jornada, es podrà gaudir d'un ampli ventall d'activitats gratuïtes, com ara d'una creació artística col·lectiva, espais de joc com el tir amb arc o escacs, i un taller de batucada intergeneracional dinamitzat per SolRe Percussió, que tindrà lloc a 2/4 de 12 del migdia.

A la festa també es podran veure exhibicions de dansa urbana i batucada i una mostra audiovisual que recull el treball fet en l'àmbit teatral al llarg del curs, posant en relleu la creativitat i el compromís dels participants. La cultura popular tindrà també un protagonisme especial amb una exhibició de gegants que reunirà figures de les Escoles Valldaura i Bages i dels barris del Xup i del Poblenou. També hi participaran els Joves Geganters de Manresa.

Els Plans Educatius d'Entorn (PEE) són una iniciativa de cooperació entre el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments per garantir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i afavorir la cohesió social mitjançant l'equitat, la convivència, l'educació intercultural i el foment del català.