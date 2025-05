El Baxi Manresa exhaureix a Andorra les seves opcions de play-off

El Baxi Manresa realitza aquest cap de setmana el darrer desplaçament de la fase regular a la pista del Morabanc Andorra (dissabte, 18.00h. Movistar Deportes 2). Tot el què no sigui una victòria de l'equip de Diego Ocampo significarà el comiat definitiu a l'opció de jugar el play-off. Però el triomf per ell mateix no assegura mantenir les opcions de participar a les eliminatòries pel títol. Els bagencs necessiten, a més, que com a mínim un equip entre Joventut, Dreamland Gran Canaria i Baskonia caigui aquesta jornada. Casademont Saragossa, Surne Bilbao i Río Breogan, respectivament, en són els rivals. El duel entre Baxi Manresa i Morabanc Andorra serà el número 300 de Dani Pérez a la Lliga Endesa. 174, amb el Baxi Manresa.

Retin Obasohan ha empitjorat dels seus problemes de tendinitis i fascitis plantar i no ha entrenat en tota la setmana. El belga no està descartat i la decisió de si entra o no a la convocatòria es prendrà el mateix dia de partit. L'altra jugador amb problemes és Derrick Alston. L'ala-pivot ha patit un virus estomacal que tampoc l'ha permès entrenar en tota la setmana. Fins i tot, ha rebut tractament a base de sèrum. Com Obasohan, la decisió final es prendrà dissabte. En cas que els dos jugadors siguin baixa, Max Gaspà completarà el roster que s'enfrontarà al Morabanc Andorra. La resta de jugadors estarà en condicions de jugar. Inclòs Musa Sagnia que va patir un esquinç al turmell contra el Real Madrid. Sobre Armel Traoré, el Baxi Manresa està estudiant quan o on s'operarà.

Les dues darreres jornades marcaran la classificació final del Baxi Manresa. Ocampo recorda que "el més important fer bé les coses i jugar bé" tot i que hi ha afegit que la classificació final també és important i per això cal tenir uns hàbits als entrenaments tot l'any. El tècnic del Baxi Manresa també creu que la situació de l'equip és "privilegiada. Veig un estat d'ànim positiu. Estem competint amb equips com Joventut, Gran Canaria, Baskonia... Hem de saber qui som. Hem de ser ambiciosos des del privilegi però humils"

La notícia de la setmana al Baxi Manresa ha estat la renovació de Xevi Pujol com a director esportiu. El tècnic de l'equip es felicita de l'aposta que ha fet el club per captar gent amb potencial i poder-lo desenvolupar. I després, la capacitat de retenir-lo.

El Morabanc Andorra arriba al cap de setmana amb la feina feta després d'haver aconseguit la permanència amb la victòria contra el descendit Leyma Corunya. Per aquest motiu, la plantilla andorrana va organitzar el passat dijous una trobada amb els seus aficionats per celebrar la continuïtat a l'ACB.

Ferran Bassas ha parlat aquesta setmana amb els mitjans del seu club. Tot i la salvació, el base vol que el Morabanc Andorra afronti els dos darrers partits "amb ambició. Hem de tenir al cap que queden dos partits i un d'ells és a casa. Aquí no n'hem guanyat gaires i estaria bé acomiadar-nos de la gent amb una victòria". Sobre el Baxi Manresa, Bassa en comenta que "es juguen les darreres opcions de ser al play-off. A les darreres jornades han deixat escapar alguna victòria i vindran aquí amb moltes ganes i molta energia. Haurem de contrarestar la seva intensitat amb les nostres armes". Joan Plaza, tècnic del Morabanc Andorra, no podrà disposar de Jerrick Harding que té lumbàlgia.

El Morabanc Andorra ha canviat de tècnic respecte el partit de la primera volta. Joan Plaza va rellevar fa uns mesos Natxo Lezkano. Ocampo recorda que els andorrans van jugar un gran partit al Nou Congost però creu que Plaza l'ha millorat en diversos aspectes com el control de la pilota, el ritme, la defensa i les prestacions en el rebot.

Incidències: Alfonso Olivares, Ilyan González i Andrés Fernández arbitraran el partit.