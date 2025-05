El Manresa CBF comença la fase d'ascens amb victòria (49-62)

Primera victòria del Manresa CBF en la fase d'ascens a Lliga Femenina 2. L'equip bagenc ha dominat el Lucentum Alacant de principi a fi i no ha tingut cap problema, excepte un tram del tercer quart, per sumar la primera victòria que, a més, li suposa col·locar-se com a líder del seu grup ja que en l'altre partit la Salle Versia s'ha imposat al Xerez CB per 47-53. Mariona Teixidó ha estat la màxima anotadora del partit amb setze punts.

Els dos equips han sortit amb nervis i atacs poc fluids. Fins que no han passat dos minuts no ha arribat la primera cistella del partit. Iona Garcia ha sumat els primers punts d'unes manresanes que, tot i jugar-se les fases al Nou Congost, han actuat com a visitants. Poc després, Garcia anotava el primer triple de la tarda. El Lucentum ho intentava però no podia superar la defensa que proposaven les bagenques que han aconseguit una primera renda de vuit punts. El triple de Goya Martínez no ha canviat la dinàmica dels primers deu minuts. El major encert del CBF Manresa li ha permès acabar el primer quart amb un domini clar al marcador (6-15).

L'avantatge manresà ha crescut al començar els segons deu minuts. El llançament triple seguia sent un gran aliat. Carla Ortas sumava el cinquè del seu equip amb un gran índex d'encert (10-25, minut 15). El punt més fluix del CBF Manresa era el rebot en defensa que permetia segones i terceres oportunitats a les alacantines que tampoc ho sabien aprofitar. La distància entre els dos equips era cap cop més gran. Divuit punts separaven manresanes i alacantines a la mitja part (16-34). Mariona Teixidó era la màxima anotadora amb onze punts i una bona selecció de tir.

Al tercer quart, el decorat ha canviat totalment. Un parcial de 10-0 i gairebé quatre minuts sense anotar rebaixaven la diferència per sota els deu punts. Marc Rovirosa decidia parar-ho. Sira Beltran ha aconseguit trencar la sequera des del punt de personal. Però les alacantines seguien amb la seva remuntada (30-36, minut 27). Una antiesportiva soferta per Beltran ha acabat amb quatre punts al sarró del Manresa CBF fruit dels dos tirs lliures i una cistella posterior. Osorio, l'autora de l'antiesportiva, ha rebut poc després una tècnica i ha hagut de marxar als vestidors. El tram final ha permès al Manresa CBF salvar el període i afrontar els darrers deu minuts amb tretze punts al seu favor (34-47).

El Manresa CBF ha mantingut sense angúnies la seva renda ja al quart definitiu. Clàdia Gener, des la línia de tres punts, igualava la màxima diferència a poc menys de quatre minuts per acabar. En una fase tan curta com és aquesta fase d'ascens tots els detalls compten. No només són importants les victòries sinó també els punts encaixats i rebuts. Maria Sall ha rebut una altra antiesportiva que ha aprofitat parcialment. Tot i això, el Lucentum Alacant ha aconseguit reduir la seva desfeta (49-62).